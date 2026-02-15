Crespo pode igualar maior sequência invicta desde o retorno ao São Paulo

Tricolor não perde há cinco partidas e pode repetir o feito de julho do ano passado, quando o treinador voltou ao clube

Depois do início de temporada, o São Paulo conseguiu se organizar e vem em uma boa sequência. Na noite deste domingo (15), o Tricolor encara a Ponte Preta, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Além de valer a classificação para a próxima fase, a partida pode igualar uma marca que não acontece desde o ano passado.

Caso não perca para a Macaca, já rebaixada, o Tricolor iguala a maior sequência de jogos invictos desde o retorno de Hernán Crespo. Afinal, em julho do ano passado, quando o treinador havia acabado de reassumir a equipe, o São Paulo ficou seis jogos sem derrotas, na disputa do Brasileirão. Naquela ocasião, o time empatou com o Bragantino e depois venceu cinco jogos seguidos, contra Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico e Internacional.