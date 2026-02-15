Crespo pode igualar maior sequência invicta desde o retorno ao São Paulo

Crespo pode igualar maior sequência invicta desde o retorno ao São PauloTricolor não perde há cinco partidas e pode repetir o feito de julho do ano passado, quando o treinador voltou ao clube
Depois do início de temporada, o São Paulo conseguiu se organizar e vem em uma boa sequência. Na noite deste domingo (15), o Tricolor encara a Ponte Preta, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Além de valer a classificação para a próxima fase, a partida pode igualar uma marca que não acontece desde o ano passado.
Caso não perca para a Macaca, já rebaixada, o Tricolor iguala a maior sequência de jogos invictos desde o retorno de Hernán Crespo. Afinal, em julho do ano passado, quando o treinador havia acabado de reassumir a equipe, o São Paulo ficou seis jogos sem derrotas, na disputa do Brasileirão. Naquela ocasião, o time empatou com o Bragantino e depois venceu cinco jogos seguidos, contra Corinthians, Juventude, Fluminense, Athletico e Internacional.
Agora, a sequência são-paulina veio em um momento de recuperação na temporada. O Tricolor bateu o Flamengo, na abertura do Brasileirão, e depois venceu Santos, Primavera e Grêmio, além de um empate com o Peixe pela competição nacional.
Inclusive, com os resultados, o São Paulo saiu da briga contra o rebaixamento no Paulistão para a zona de classificação. Além disso, ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.
