Corinthians vence o São Bernardo e pega a Portuguesa nas quartas do Paulistão

André marca belo gol no segundo tempo, Corinthians despacha o São Bernardo no 1º de Maio e terá a Lusa pela frente. Yuri Alberto sai machucado / Crédito: Jogada 10

O Corinthians sofreu, mas venceu o São Bernardo, fora de casa, neste domingo (15), em partida válida pela 8ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O atacante André marcou o gol do jogo no segundo tempo, fazendo o Timão encerrar em quinto lugar, com 14 pontos. Dessa forma, irá encarar a Portuguesa nas quartas de final, que alcançou a quarta melhor campanha, com mando da Lusa. O duelo será em jogo único, ainda a ser detalhado pela FPF. Mesmo com muitos reservas (apenas Bidu e Hugo Souza de titulares) e fora de casa, o Corinthians começou a partida melhor em campo. Aliás, logo levou perigo com Gui Negão e Garro. Pouco depois, Vitinho serviu Allan, que até chutou bem,mas para fora. Na “bochecha” da rede. Na sequência, inclusive, o Corinthians desperdiçou boas chances com Charles e Vitinho.

O São Bernardo, enfim, acordou na partida. Dessa forma, levou perigo com Pará e Hugo Sanches. Aos 30, João Paulo – que teve ótima partida – cobrou falta na cabeça de Augusto. O zagueiro até balançou as redes, mas o lance foi corretamente anulado, por impedimento. O Corinthians, por sua vez, retomou o protagonismo do duelo no último terço da primeira etapa e teve chances com Charles, em fraca cabeçada para fora, Bidu, Garro e André. Essas ofereceram mais perigo.

O Timão, inclusive, voltou melhor do seguno tempo. Aliás, Vitinho invadiu a área e cruzou, mas Augusto tirou a bola. Dois minutos mais tarde, o atacante fez outra boa jogada pela esquerda, mas agora foi André quem desperdiçou. Na sequência, foi o próprio camisa 11 quem finalizou, mas sem muita força. Corinthians marca, mas Yuri Alberto sai lesionado Dessa forma, o gol do Corinthians parecia questão de tempo, o que se concretizou aos 21, em belo chute de André – que já vinha fazendo ótima partida – da fora da área. Cada time, inclusive, ainda teve uma grande chance no segudn tempo. Primeiro, Garro cobrou falta com maestria, mas Alex Alves fez grande defesa. Pouco depois, Pablo Dyego cabeceou com perigo e foi a vez do arqueiro corintiano honrar a 100ª partida pelo Timão, completada neste domingo (15). No final da partida, o atacante Yuri Alberto deixou o campo lesionado e chorando. Assim, a torcida do Corinthians ficou apreensiva.