Com volta de Neymar e brilho de Gabigol, Santos massacra o Velo Clube e dá show na Vila Belmiro

Peixe atropela adversário com goleada histórica por 5 a 0; atacante marca dois gols e camisa 10 entra no segundo tempo para comandar festa / Crédito: Jogada 10

O Santos proporcionou uma noite mágica para a sua torcida neste domingo (15). Com uma atuação de gala, o Peixe goleou o Velo Clube por 5 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O time comandado por Juan Vojvoda construiu o placar com extrema facilidade, resolvendo a partida ainda no primeiro tempo e transformando a etapa final em um verdadeiro show. Gabigol foi o grande nome do jogo, com dois gols marcados, enquanto Neymar saiu do banco para incendiar a partida e reger o meio-campo alvinegro. Com o resultado, o Santos chega aos 12 pontos, sobe na tabela e ganha moral para a sequência da competição. Massacre do Santos no primeiro tempo A partida começou com um susto para os donos da casa, que viram Gabriel Brazão fazer uma defesaça logo nos primeiros minutos. Contudo, o Santos rapidamente assumiu o controle. Aos 6 minutos, Gabigol aproveitou cobrança de escanteio de Barreal e abriu o placar na segunda trave. Não demorou para o ímpeto ofensivo virar goleada.

Aos 17, Moisés recebeu lindo lançamento e cabeceou no ângulo de Marcelo Carné. Cinco minutos depois, foi a vez de Thaciano aproveitar cruzamento de Gabriel Bontempo e ampliar para 3 a 0. O Velo Clube, atordoado, não conseguiu reagir e viu o Peixe descer para o intervalo com a vitória garantida.