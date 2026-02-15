Com volta de Neymar e brilho de Gabigol, Santos massacra o Velo Clube e dá show na Vila Belmiro

Com volta de Neymar e brilho de Gabigol, Santos massacra o Velo Clube e dá show na Vila BelmiroPeixe atropela adversário com goleada histórica por 5 a 0; atacante marca dois gols e camisa 10 entra no segundo tempo para comandar festa
O Santos proporcionou uma noite mágica para a sua torcida neste domingo (15). Com uma atuação de gala, o Peixe goleou o Velo Clube por 5 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O time comandado por Juan Vojvoda construiu o placar com extrema facilidade, resolvendo a partida ainda no primeiro tempo e transformando a etapa final em um verdadeiro show. Gabigol foi o grande nome do jogo, com dois gols marcados, enquanto Neymar saiu do banco para incendiar a partida e reger o meio-campo alvinegro. Com o resultado, o Santos chega aos 12 pontos, sobe na tabela e ganha moral para a sequência da competição.
Massacre do Santos no primeiro tempo
A partida começou com um susto para os donos da casa, que viram Gabriel Brazão fazer uma defesaça logo nos primeiros minutos. Contudo, o Santos rapidamente assumiu o controle. Aos 6 minutos, Gabigol aproveitou cobrança de escanteio de Barreal e abriu o placar na segunda trave. Não demorou para o ímpeto ofensivo virar goleada.
Aos 17, Moisés recebeu lindo lançamento e cabeceou no ângulo de Marcelo Carné. Cinco minutos depois, foi a vez de Thaciano aproveitar cruzamento de Gabriel Bontempo e ampliar para 3 a 0. O Velo Clube, atordoado, não conseguiu reagir e viu o Peixe descer para o intervalo com a vitória garantida.
Show de Neymar e golaço de Menino
Na volta para o segundo tempo, Vojvoda promoveu a entrada de Neymar, levando a Vila ao delírio. O craque assumiu a batuta do time e participou ativamente das jogadas ofensivas. Logo aos 9 minutos, o camisa 10 quase marcou, mas mandou para fora. O domínio santista aumentou ainda mais após a expulsão de Luiz Otávio, que recebeu vermelho direto após revisão do VAR. Com um a mais, o Santos transformou a vitória em massacre.
Aos 23 minutos, Gabriel Menino acertou um chute espetacular de fora da área, no ângulo, marcando o quarto gol. O quinto saiu novamente dos pés de Gabigol, que finalizou forte na diagonal aos 35. Neymar ainda teve chances de deixar o dele, mas parou na trave e em defesas do goleiro adversário. No fim, a torcida aplaudiu de pé uma das melhores atuações da equipe na temporada.
SANTOS 5 x 0 VELO CLUBE
Campeonato Paulista
Data: 15/02/2026 (domingo)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Gols: Gabigol, 6’/1ºT (1-0); Moisés, 17’/1ºT (2-0); Thaciano, 22’/1ºT (3-0); Gabriel Menino, 23’/2ºT (4-0); Gabigol, 35’/2ºT (5-0)
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão (Gabriel Menino, 13’/2ºT), Gabriel Bontempo e Thaciano (Miguelito, intervalo); Barreal (Neymar, intervalo), Moisés (Rony, 30’/2ºT) e Gabriel. Técnico: Juan Vojvoda.
VELO CLUBE: Marcelo Carné; Thomás Luciano, Gabriel Mancha, Betão e Marcelo Augusto (Daniel Amorim, intervalo); Caíque Silva (Zé Mário, intervalo), Luiz Otávio, Mateus Norton (Karl, 33’/1ºT) e Rodrigo Oliveira (Adriano Júnior, intervalo); Rodrigo Alves e Jhoninha (Islan, 15’/2ºT). Técnico: Pintado.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Enderson Emanoel Turbiani da Silva (SP)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
Cartões Amarelos: Rodrigo Oliveira, Thomás Luciano, Islan (VEL)
Cartões Vermelhos: Luiz Otávio (VEL)