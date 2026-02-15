Com gols de Jesus e Martinelli, Arsenal goleia na Copa da Inglaterra

Com gols de Jesus e Martinelli, Arsenal goleia na Copa da InglaterraBrasileiros marcam um gol, cada, neste 4 a 0 sobre o Wigan, em Londres. Resultado classifica Gunners para a 5ª fase da FA Cup
O Arsenal,neste domingo, 15/2, jogou pra valer no primeiro tempo, quando fez quatro gols no Wigan. Na etapa final, apenas cadenciou o tempo. Assim, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra não teve dificuldade para fechar o placar em 4 a 0. Nenhuma surpresa, já que o time londrino é, no momento, o melhor inglês, líder da Premier League, com campanha fantástica na Champions. E encarou em casa, no Emirates, um rival que não vencia há oito jogos e está na zona de rebaixamento da terceira divisão.
Os gols foram de Madueke, Gabriel Martinelli, Hunt (contra) e Gabriel Jesus. Destaque também para Eze. Afinal deu assistências excepcionais para os dois primeiros gols.
Arsenal impecável! Eze brilha; Jesus e Martinelli marcam
O Arsenal matou o jogo no primeiro tempo. Afinal, aos dez minutos, Madueke recebeu em profundidade um passe rasteiro excelente de Eze do meio de campo, e rolou de pé direito na saída do goleiro Tickle para abrir o placar. Estava fácil para o Arsenal, e Eze deitou e rolou. Aos 18, o meia-atacante recebeu na intermediária de ataque, com a infiltração de Martinelli pela esquerda. Assim, mais uma vez fez um lançamento rasteiro nas costas da zaga. Martinelli entrou e tocou na saída de Tickle.
A defesa do Wigan ainda deu uma ajudinha aos 30. Saka foi ao fundo, Gabriel Jesus não conseguiu concluir, e Jack Hunt, tentando cortar, fez contra. O massacre era total. Aos 27, Norgaard foi à infiltração de Gabriel Jesus, que só precisou dominar e tocar por cobertura para colocar 4 a 0 no placar.
No segundo tempo, o Arsenal jogou em ritmo de quarta-feira de cinzas em pleno domingo de Carnaval, administrando o tempo, mais lento e ainda assim perdendo algumas chances com Gyökeres (que entrou na etapa final) e Martinelli. O técnico Arteta também aproveitou que o jogo estava decidido para colocar alguns garotos da base e ganhar minutagem no time principal. O goleiro Setford (19 anos) e Simon (16 anos). Mas o placar não se movimentou mais.