Com gol de Paquetá, Flamengo vence o Botafogo e segue vivo pelo tri

Com gol de Paquetá, Flamengo vence o Botafogo e segue vivo pelo triNo Niltão, Rubro-Negro sai na frente com gol do cria, leva empate de Barboza, mas ganha graças a cabeceio de Pulgar e falha de Neto
O Flamengo segue vivo na busca pelo tricampeonato do Carioca. Neste domingo (15/2) de carnaval, mesmo jogando no Nilton Santos, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 2 a 1, avançando à semifinal do estadual. Foi com direito ao primeiro gol de Paquetá neste retorno. Pulgar também marcou para o Mengão, enquanto Barboza fez o gol glorioso.
O Fla agora enfrenta o Madureira na semi, em jogos de ida e volta. Os duelos ainda não têm data definida pela Ferj, mas devem ocorrer nos próximos dois fins de semana. Já o Botafogo terá de se contentar com a disputa da Taça Rio, que engloba os quatro eliminados das quartas. Atualmente, Volta Redonda, e Boavista já estão lá. A última vaga para semi e para a Taça Rio sai nesta segunda (16/2), quando Fluminense e Bangu duelam.
Sai o primeiro de Paquetá
A premissa da reta inicial de partida era clara. O Flamengo, mesmo jogando com time alternativo para poupar as principais peças, subia as linhas e dificultava a saída curta de jogo do Botafogo. O Glorioso, por sua vez, dava poucos espaços lá atrás, o que significou que os goleiros pouco trabalharam nos minutos iniciais. E, após esse período em ritmo de bloquinho de carnaval no forte calor carioca, um momento marcante, ao menos para a torcida do Flamengo.
Afinal, Lucas Paquetá recebeu de Bruno Henrique e, de primeira e da meia-lua, bateu rasteirinho para superar Neto, aos 18′. Durante a comemoração flamenguista, muita reclamação por parte do Botafogo por suposta falta em Danilo na origem da jogada, algo negado tanto pelo árbitro Bruno Arleu, quanto pelo VAR Rodrigo Carvalhaes.
O Botafogo tentava usar sua velocidade, com Montoro deixando Matheus Martins na cara do gol em jogada rápida. O atacante, no entanto, tentou de bico e mandou para fora, desperdiçando a melhor (única) chance do Fogão na etapa inicial. Além disso, o técnico Anselmi ganhou novo problema: Danilo sentiu problema na coxa direita e pediu para sair nos acréscimos.
Segundo tempo
Precisando se soltar para evitar a eliminação, o Botafogo logo empatou o jogo na volta do intervalo. Afinal, Alex Telles cobrou escanteio com maestria no segundo pau, e Barboza subiu no último andar para cabecear e encobrir o mau posicionado goleiro Andrew.
E o gol incendiou a torcida da casa, com o Glorioso melhorando e muito. Parecia um novo time em relação à etapa inicial. Matheus Martins obrigou Andrew a evitar a virada, enquanto Montoro passou a centímetros de marcar um golaço de primeira da meia-lua. Filipinho respondeu com entradas de de Arrascaeta e Cebolinha.
E, quem chegou à vitória, foi o Flamengo. Em escanteio cobrado da direita, Pulgar apareceu livre no segundo pau e testou, com Neto optando por espalmar para a frente, falhando no lance. A volta, evidentemente, foi em cima de Pulgar, que tentou pela segunda vez para desempatar a partida, aos 38′.
Próximos passos de Botafogo e Flamengo
Agora, o Botafogo terá o duro duelo contra o Nacional (BOL) pela ida da segunda fase eliminatória da Libertadores – na altitude de Potosí (cerca de 4.000m), aliás. Será na quarta-feira (18/2), às 21h30 (de Brasília). O Flamengo, por sua vez, também possui compromisso internacional. Dessa forma, na quinta (19/2), também às 21h30, o time de Filipe Luís visita o Lanús (ARG) pela ida da Recopa Sul-Americana, decisão que coloca frente a frente os campeões da Libertadores e da Sul-Americana de 2025.
BOTAFOGO 1 x 2 FLAMENGO
Quartas de final do Campeonato Carioca
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 15/02/2026, às 17h30 (de Brasília)
Público Presente: 10.987 presentes
Renda: R$ 651.930,00
Gols: Lucas Paquetá, 18’/1ºT (0-1); Barboza, 8’/2ºT (1-1); Pulgar, 38’/2ºT (1-2)
BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Bastos (Ythallo, 37’/2ºT), Barboza, Newton e Alex Telles; Danilo (Arthur Novaes, 45’/1ºT), Barrera e Montoro (Artur, 18’/2ºT); Matheus Martins (Arthur Cabral, 18’/2ºT) e Villalba (Nathan Fernandes, 37’/2ºT). Técnico: Martín Anselmi.
FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Lucas Paquetá (Léo Pereira, 43’/2ºT) e Carrascal (Luiz Araújo, 26’/2ºT); Plata (Evertton Araújo, 26’/2ºT), Samuel Lino (Cebolinha, 14’/2ºT) e Bruno Henrique (de Arrascaeta, 14’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Cartões Amarelos: Bastos, Martín Anselmi, Villalba (BOT)