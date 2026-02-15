Calleri desabafa após classificação e exalta união do São Paulo

Calleri desabafa após classificação e exalta união do São PauloAtacante marca gol decisivo na vitória sobre a Ponte Preta, elogia força interna do elenco e projeta duelo duro contra o Bragantino
O São Paulo confirmou sua recuperação no Campeonato Paulista neste domingo (15). O Tricolor venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na última rodada da primeira fase, e garantiu sua vaga no mata-mata. Um dos grandes responsáveis pelo triunfo foi Jonathan Calleri. O camisa 9 marcou o segundo gol da partida e teve papel decisivo na retomada da equipe na competição.
Logo após o apito final, o argentino desabafou. O atacante lembrou do início irregular do time no Estadual e das críticas recebidas. Segundo ele, poucos apostavam na classificação são-paulina naquele momento.
“A maioria desacreditou, mas somos um grupo bem unido, sabíamos que ia ser difícil”.
Força interna do São Paulo e merecimento
Sobretudo, Calleri destacou o fechamento do elenco diante da desconfiança externa. Ele afirmou que o grupo se fortaleceu internamente para superar as adversidades. Para o ídolo tricolor, a vaga nas quartas de final premia o trabalho diário de um plantel que ele considera “maravilhoso”.
Além disso, o jogador mudou a chave para a próxima fase. O foco agora é total nos jogos decisivos que virão pela frente.
“É um jogo, vamos preparar bem o jogo para enfrentar o RB Bragantino, mas o grupo tá muito forte para seguir dando batalha no Brasileirão e no Paulistão também”.
Duelo contra o Bragantino
Portanto, o São Paulo já tem adversário definido. O time enfrentará o RB Bragantino em jogo único pelas quartas de final. A partida acontecerá no próximo final de semana, com detalhes a serem confirmados pela FPF.
Contudo, o Tricolor terá uma desvantagem. O mando de campo pertencerá ao Massa Bruta, já que a equipe de Bragança Paulista terminou a primeira fase na terceira colocação geral.