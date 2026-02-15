Calleri desabafa após classificação e exalta união do São Paulo

Atacante marca gol decisivo na vitória sobre a Ponte Preta, elogia força interna do elenco e projeta duelo duro contra o Bragantino / Crédito: Jogada 10

O São Paulo confirmou sua recuperação no Campeonato Paulista neste domingo (15). O Tricolor venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na última rodada da primeira fase, e garantiu sua vaga no mata-mata. Um dos grandes responsáveis pelo triunfo foi Jonathan Calleri. O camisa 9 marcou o segundo gol da partida e teve papel decisivo na retomada da equipe na competição. Logo após o apito final, o argentino desabafou. O atacante lembrou do início irregular do time no Estadual e das críticas recebidas. Segundo ele, poucos apostavam na classificação são-paulina naquele momento.

“A maioria desacreditou, mas somos um grupo bem unido, sabíamos que ia ser difícil”.

Força interna do São Paulo e merecimento Sobretudo, Calleri destacou o fechamento do elenco diante da desconfiança externa. Ele afirmou que o grupo se fortaleceu internamente para superar as adversidades. Para o ídolo tricolor, a vaga nas quartas de final premia o trabalho diário de um plantel que ele considera “maravilhoso”. Além disso, o jogador mudou a chave para a próxima fase. O foco agora é total nos jogos decisivos que virão pela frente. “É um jogo, vamos preparar bem o jogo para enfrentar o RB Bragantino, mas o grupo tá muito forte para seguir dando batalha no Brasileirão e no Paulistão também”.