Botafogo x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Glorioso e Mais Querido medem forças pelas quartas de final desta edição do Campeonato Carioca. Jogo único!
Botafogo e Flamengo duelam por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca neste domingo (15), no Estádio Nilton Santos, às 17h30 (horário de Brasília). Por ter a melhor campanha, o Glorioso, primeiro lugar no Grupo A, encontra o Rubro-Negro, quarto da mesma chave, como mandante do clássico. Porém, o Colosso do Subúrbio estará dividido meio a meio, com as duas torcidas.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o clássico, ao vivo, às 16h. Cesar Tavares, com sua narração inconfundível, comanda a transmissão. Kelvin Lucas garante os melhores comentários, enquanto a reportagem está nas mãos do internacionalista André Bachá.

