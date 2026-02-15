Botafogo vence Juventude no Nilton Santos em estreia no Brasileirão Feminino

Gloriosas levam susto com gols das gaúchas no segundo tempo, mas garantem o 2 a 1 em seus domínios pela primeira rodada da competição

Com o triunfo em seus domínios, as Gloriosas somam seus primeiros três pontos e, portanto, aparecem na terceira colocação da tabela. Já as Esmeraldas seguem sem pontuar, ocupando, assim, a 13ª colocação.

O Botafogo largou bem no Campeonato Brasileiro Feminino. Isso porque derrotou por 2 a 1 o Juventude na noite deste sábado (14), no Rio de Janeiro. Ane Caroline e Fernanda Tipa anotaram os gols das cariocas no primeiro tempo, e Martha Figueredo descontou para as gaúchas.

O jogo

Aos 24 minutos do primeiro tempo, a meio-campista Rita Bove sofreu pênalti após ser derrubada pela goleira Renata. Ane Caroline converteu e abriu o placar. Pouco depois, aos 32′, Ane Caroline puxou contra-ataque e serviu Fernanda Tipa, que ampliou para 2 a 0. Na etapa final, aos 26 minutos, Martha Figueredo aproveitou cobrança de falta e marcou de cabeça para o Juventude. Aos 38′, o time gaúcho ficou com uma jogadora a menos: Apoliana perdeu a bola na defesa e, ao cometer falta para evitar chance clara de gol, recebeu cartão vermelho.

Próximos passos de Botafogo e Juventude

Na próxima rodada do Brasileirão Feminino, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (21), quando visita a Ferroviária às 18h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. No dia seguinte, domingo (22), o Juventude recebe o Atlético-MG às 15h, em Flores da Cunha (RS). O duelo será no Estádio Estádio Municipal Homero Soldatelli.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.