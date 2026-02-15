Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo vence Juventude no Nilton Santos em estreia no Brasileirão Feminino

Gloriosas levam susto com gols das gaúchas no segundo tempo, mas garantem o 2 a 1 em seus domínios pela primeira rodada da competição
O Botafogo largou bem no Campeonato Brasileiro Feminino. Isso porque derrotou por 2 a 1 o Juventude na noite deste sábado (14), no Rio de Janeiro. Ane Caroline e Fernanda Tipa anotaram os gols das cariocas no primeiro tempo, e Martha Figueredo descontou para as gaúchas.

Com o triunfo em seus domínios, as Gloriosas somam seus primeiros três pontos e, portanto, aparecem na terceira colocação da tabela. Já as Esmeraldas seguem sem pontuar, ocupando, assim, a 13ª colocação.

O jogo

Aos 24 minutos do primeiro tempo, a meio-campista Rita Bove sofreu pênalti após ser derrubada pela goleira Renata. Ane Caroline converteu e abriu o placar. Pouco depois, aos 32′, Ane Caroline puxou contra-ataque e serviu Fernanda Tipa, que ampliou para 2 a 0. Na etapa final, aos 26 minutos, Martha Figueredo aproveitou cobrança de falta e marcou de cabeça para o Juventude. Aos 38′, o time gaúcho ficou com uma jogadora a menos: Apoliana perdeu a bola na defesa e, ao cometer falta para evitar chance clara de gol, recebeu cartão vermelho.

Próximos passos de Botafogo e Juventude

Na próxima rodada do Brasileirão Feminino, o Botafogo volta a campo no próximo sábado (21), quando visita a Ferroviária às 18h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. No dia seguinte, domingo (22), o Juventude recebe o Atlético-MG às 15h, em Flores da Cunha (RS). O duelo será no Estádio Estádio Municipal Homero Soldatelli.

