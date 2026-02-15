Botafogo Samba Clube manda bem no desfile da Série Ouro do Rio

Botafogo Samba Clube manda bem no desfile da Série Ouro do RioEscola ligada ao Glorioso tem Burle Marx como enredo e abre o segundo dia de desfiles da Segundona carioca
A Botafogo Samba Clube, primeira e única escola de samba com forte ligação a um clube de futebol a desfilar na Marquês de Sapucaí, se apresentou na noite deste sábado, 14/2. Assim, abriu o segundo dia de desfiles da Série Ouro (a segunda divisão carioca). Com o enredo “O Brasil que floresce em arte”, homenageou Burle Marx, o maior paisagista brasileiro da história, a escola fez sua segunda participação no grupo de acesso. Apresentou um desfile mais consistente em relação ao ano passado, quando terminou em 11º lugar. Assim, mostrou carros bem equilibrados e coesão na harmonia. Além disso, seu samba foi puxado por um dos principais intérpretes da Avenida, o premiado Nego. Com isso, tem tudo para buscar uma boa posição.
Uma das celebridades que prestigiaram o desfile daBotafogo foi o humorista Helio dela Peña, Casseta & Planeta e botafoguense histórico.
“O Botafogo é alegria no estádio e na avenida. Enfim, desfilou muito bem, e nada melhor do que estar na Sapucaí desfilando pelo clube do coração. O enredo, de forma geral, não fala de um craque do Botafogo ou de sua história, indo além do futebol”, disse De la Peña.
Raio X da Botafogo Samba Clube
A Botafogo se tornou a primeira agremiação com ligação direta a um clube a desfilar na Marquês de Sapucaí. Façanha que ainda não ocorreu com escolas ligadas ao Flamengo (Flamanguaça, Raça Rubro-Negra e Imperadores Rubro-Negros), ao Fluminense (Guerreiros, mas que não desfilaem 2026), ao Vasco (União Cruz-Maltina) e ao América (América Samba e Paixão). A escola já teve Marcelo Adnet como carnavalesco e atualmente ele é vice-presidente cultural.
Entenda a disputa da Série Ouro
A Série Ouro do Rio conta com 14 escolas, que desfilam em dois dias. Esta divisão conta com três escolas de ponta: Império Serrano (nove vezes campeão do desfile principal, mas a última vez em 1982), Estácio de Sá (campeã em 1992) e União da Ilha, considerada a única tradicional que jamais ganhou um carnaval na elite.
A campeã sobe para a elite. Contudo as duas últimas colocadas caem para a Série Prata, a terceira divisão, mas que desfila na Intendente Magalhães.
Desfila de Sexta-feira
Unidos do Jacarezinho.
Inocentes de Belford Roxo.
União do Parque Acari.
Unidos de Bangu.
Unidos de Padre Miguel.
União da Ilha do Governador.
Acadêmicos de Vigário Geral.
Desfile de Sábado
Botafogo Samba Clube.
Em Cima da Hora.
Arranco do Engenho de Dentro.
Império Serrano.
Estácio de Sá.
União de Maricá.
Porto da Pedra.
Unidos da Ponte.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.