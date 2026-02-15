Botafogo Samba Clube manda bem no desfile da Série Ouro do Rio

Escola ligada ao Glorioso tem Burle Marx como enredo e abre o segundo dia de desfiles da Segundona carioca / Crédito: Jogada 10

A Botafogo Samba Clube, primeira e única escola de samba com forte ligação a um clube de futebol a desfilar na Marquês de Sapucaí, se apresentou na noite deste sábado, 14/2. Assim, abriu o segundo dia de desfiles da Série Ouro (a segunda divisão carioca). Com o enredo “O Brasil que floresce em arte”, homenageou Burle Marx, o maior paisagista brasileiro da história, a escola fez sua segunda participação no grupo de acesso. Apresentou um desfile mais consistente em relação ao ano passado, quando terminou em 11º lugar. Assim, mostrou carros bem equilibrados e coesão na harmonia. Além disso, seu samba foi puxado por um dos principais intérpretes da Avenida, o premiado Nego. Com isso, tem tudo para buscar uma boa posição. Uma das celebridades que prestigiaram o desfile daBotafogo foi o humorista Helio dela Peña, Casseta & Planeta e botafoguense histórico.

“O Botafogo é alegria no estádio e na avenida. Enfim, desfilou muito bem, e nada melhor do que estar na Sapucaí desfilando pelo clube do coração. O enredo, de forma geral, não fala de um craque do Botafogo ou de sua história, indo além do futebol”, disse De la Peña.

Raio X da Botafogo Samba Clube A Botafogo se tornou a primeira agremiação com ligação direta a um clube a desfilar na Marquês de Sapucaí. Façanha que ainda não ocorreu com escolas ligadas ao Flamengo (Flamanguaça, Raça Rubro-Negra e Imperadores Rubro-Negros), ao Fluminense (Guerreiros, mas que não desfilaem 2026), ao Vasco (União Cruz-Maltina) e ao América (América Samba e Paixão). A escola já teve Marcelo Adnet como carnavalesco e atualmente ele é vice-presidente cultural. Entenda a disputa da Série Ouro A Série Ouro do Rio conta com 14 escolas, que desfilam em dois dias. Esta divisão conta com três escolas de ponta: Império Serrano (nove vezes campeão do desfile principal, mas a última vez em 1982), Estácio de Sá (campeã em 1992) e União da Ilha, considerada a única tradicional que jamais ganhou um carnaval na elite. A campeã sobe para a elite. Contudo as duas últimas colocadas caem para a Série Prata, a terceira divisão, mas que desfila na Intendente Magalhães.