Barboza explode após 5ª derrota e exige reação no Botafogo: “Do dono ao roupeiro”

Zagueiro marca gol, mas sai indignado com eliminação para o Flamengo; atleta cita desfalques e cobra "um pouco mais" de todos no clube / Crédito: Jogada 10

O clima pesou no Botafogo após a eliminação no Campeonato Carioca neste domingo (15). O zagueiro Alexander Barboza não escondeu a indignação com a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Estádio Nilton Santos. O revés marcou a quinta derrota consecutiva do Glorioso na temporada e gerou um desabafo contundente do atleta ainda na saída do gramado. Barboza cobrou responsabilidade coletiva para reverter a crise imediata. Segundo ele, o esforço precisa vir de todas as esferas do clube, sem exceções. O defensor ressaltou que a grandeza da instituição não permite uma sequência tão negativa de resultados.

“Estou triste, são cinco jogos sem conseguir ganhar… Precisamos cada um, não só os jogadores, desde o dono do clube ao roupeiro, dar um pouco mais para sair desse momento ruim que estamos vivendo”.

Elenco curto e “meninos” no banco Sobretudo, o jogador analisou o desempenho em campo e apontou problemas estruturais do elenco atual. Para ele, o placar não refletiu a produção do time, que chegou a dominar o rival em parte do segundo tempo. Contudo, Barboza lamentou a ausência de peças experientes para sustentar o jogo. O zagueiro destacou que o banco de reservas estava composto majoritariamente por garotos da base devido às lesões. Ele citou nominalmente o caso de Arthur Novaes, que foi obrigado a entrar em uma fogueira em seu segundo jogo profissional. “Não é normal. Não merecemos passar por isso. Somos nós que dentro de campo estamos colocando a cara”, desabafou.