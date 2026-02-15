Anselmi pede desculpas por clássicos, mas vê evolução no Botafogo: “É a equipe que quero ver”

Técnico argentino assume responsabilidade por três derrotas para rivais, mas elogia atitude do time e projeta volta por cima na Bolívia / Crédito: Jogada 10

A eliminação no Campeonato Carioca doeu, mas a postura do técnico Martín Anselmi foi de assumir a responsabilidade. Logo após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (15), o treinador do Botafogo iniciou a entrevista coletiva com um pedido de desculpas à torcida. O comandante argentino reconheceu o peso negativo da sequência de três reveses em clássicos (Vasco, Fluminense e Flamengo). Anselmi destacou seu papel de liderança neste momento difícil. Ele afirmou entender a dor do torcedor, pois também vem de uma cultura onde os duelos regionais são vitais.

“Sofri muito também por não ter ganho o clássico”, desabafou o técnico, demonstrando empatia com a arquibancada.

Mudança de atitude e identidade Contudo, apesar do resultado adverso, Anselmi viu evolução. Diferente do jogo contra o Fluminense, onde cobrou o elenco publicamente, desta vez ele elogiou a entrega em campo. O treinador ressaltou que o time teve “atitude e desejo de ganhar”, características que ele considera inegociáveis. “De nossa parte, além de acreditar que esta é a equipe que quero ver em campo… Tenho certeza que falta muito pouco para os torcedores estarem orgulhosos deste time. (…) Posso prometer que vão refletir no placar”, afirmou. Jovens, reforços e Libertadores Além disso, o técnico valorizou a coragem dos garotos da base. Anselmi pontuou que jovens de 17 anos entraram em uma fogueira e corresponderam à altura do clássico. Ele também projetou melhoras com o retorno de lesionados e a chegada de novos reforços: