André garante vitória suada e exalta força do Corinthians

Após bater o São Bernardo fora de casa, atacante valoriza campanha e projeta quartas de final / Crédito: Jogada 10

O Corinthians conquistou uma vitória suada sobre o São Bernardo por 1 a 0, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, neste domingo (15). O resultado garantiu o Timão na quinta colocação, com 14 pontos, e confirmou o duelo contra a Associação Portuguesa de Desportos nas quartas de final, em jogo único. O herói da tarde foi o atacante André, autor do gol decisivo no segundo tempo. Mesmo com muitos reservas em campo, o Corinthians começou melhor a partida e criou boas oportunidades ainda na primeira etapa. Gui Negão, Garro, Charles e Vitinho levaram perigo, mas faltou precisão nas finalizações. O São Bernardo reagiu, chegou a balançar as redes em lance anulado por impedimento e também assustou, tornando o confronto equilibrado até o intervalo. Na volta para o segundo tempo, o Timão manteve a intensidade e passou a ocupar mais o campo ofensivo. André, bastante participativo, apareceu dentro da área e também arriscou de fora. Aos 21 minutos, ele acertou um belo chute para marcar o único gol do jogo e assegurar a classificação alvinegra. Após o apito final, o atacante celebrou o momento e fez questão de demonstrar gratidão.

“Tenho que agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida, pela classificação. Paulista é um campeonato importante para início da temporada, se classificar bem e chegar lá na frente e ser campeão”, afirmou André.

Orientação decisiva O atleta também destacou a evolução coletiva da equipe nas competições disputadas até aqui. “A gente vem fazendo boas partidas tanto no Paulista quanto no Brasileiro. Perdemos alguns pontos importantes, mas não deixamos de correr, finalizar e batalhar. Chegamos bem forte na fase final para defender o nosso título”, declarou, reforçando a confiança do grupo na sequência da temporada. André, inclusive, ainda revelou uma orientação constante da comissão técnica, que acabou sendo determinante para o gol marcado.