Ypiranga x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Ypiranga x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho
Em busca do 47º título do Campeonato Gaúcho, o Internacional entra em campo neste domingo pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Fora de casa, o Colorado visita o Ypiranga, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.
Onde assistir
O jogo entre Ypiganga e Internacional, pelo Campeonato Gaúcho, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Ypiranga
Em busca da sua segunda final de Gauchão da história, o Ypiranga recebe o Internacional neste domingo, no Colosso da Lagoa, e quer fazer valer ainda mais o fator casa. A equipe de Erechim não perde para o Internacional como mandante desde 1992. A última derrota do Ypiranga para o Inter em Erechim foi há 34 anos, quando o Colorado venceu por 2 a 0. Desde então, foram nove jogos entre as equipes no Colosso da Lagoa, com cinco vitórias do Ypirang e quatro empates.
LEIA MAIS: Internacional sofre nova derrota, e Pezzolano pede calma: “Estamos em bom caminho”
Como chega o Internacional
Por outro lado, o Internacional chega para a partida com a pressão de mostrar mais dentro de campo. O Colorado foi derrotado pelo Palmeiras, no Beira-Rio, neste medo de semana, e por isso, a pressão aumentou sobre o técnico Paulo Pezzolano.
Para o duelo deste domingo, contudo, Pezzolano deve escalar o Internacional com uma formação alternativa, com reservas e jogadores que precisam de minutagem.
YPIRANGA X INTERNACIONAL
Campeonato Gaúcho – jogo de ida – semifinal
Data e horário: 15/02/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)
YPIRANGA: Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Ramon Vinícius e Felipe Ferreira; Estevão, Gustavo Simões e Danielzinho. Técnico: Raul Cabral
INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Félix Torres, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Bruno Tabata; Allex, Alerrandro e João Victor. Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn
Auxiliares: Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger
VAR: Jean Pierre Goncalves Lima