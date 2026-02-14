Ypiranga x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

Em busca do 47º título do Campeonato Gaúcho, o Internacional entra em campo neste domingo pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Fora de casa, o Colorado visita o Ypiranga, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Onde assistir O jogo entre Ypiganga e Internacional, pelo Campeonato Gaúcho, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Ypiranga Em busca da sua segunda final de Gauchão da história, o Ypiranga recebe o Internacional neste domingo, no Colosso da Lagoa, e quer fazer valer ainda mais o fator casa. A equipe de Erechim não perde para o Internacional como mandante desde 1992. A última derrota do Ypiranga para o Inter em Erechim foi há 34 anos, quando o Colorado venceu por 2 a 0. Desde então, foram nove jogos entre as equipes no Colosso da Lagoa, com cinco vitórias do Ypirang e quatro empates.

LEIA MAIS: Internacional sofre nova derrota, e Pezzolano pede calma: “Estamos em bom caminho” Como chega o Internacional Por outro lado, o Internacional chega para a partida com a pressão de mostrar mais dentro de campo. O Colorado foi derrotado pelo Palmeiras, no Beira-Rio, neste medo de semana, e por isso, a pressão aumentou sobre o técnico Paulo Pezzolano. Para o duelo deste domingo, contudo, Pezzolano deve escalar o Internacional com uma formação alternativa, com reservas e jogadores que precisam de minutagem.