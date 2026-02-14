Vini Jr detona na goleada do Real Madrid sobre a Real Sociedad

Vini Jr detona na goleada do Real Madrid sobre a Real SociedadVini Jr faz dois gols de pênalti, tem um gol anulado e realiza grandes jogadas neste 4 a 1 no Bernabéu. Merengue é líder provisório do Espanhol
Com grande atuação de Vini Jr., o Real Madrid, neste sábado, 14/2, goleou a Real Sociedad por 4 a 1. Vinifezumcarnaval pela esquerda e marcou dois gols de pênalti, ambos sofridos por ele mesmo, neste duelo no Santiago Bernabéu, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Além dos gols, o brasileiro fez grandes jogadas, fez um gol anulado e levantou a torcida merengue. Os outros gols madridistas foram de Gonzalo García e Valverde. Oyarzabal descontou de pênalti.
Assim, o Real Madrid vai aos 60 pontos, na liderança provisória, já que o Barcelona, que tem 58 pontos, ainda joga na rodada. A Real Sociedad, com 31 pontos, está em oitavo lugar.
Como o Real Madrid goleou e Vini brilhou
O Real Madrid saiu na frente aos cinco minutos, quando Alexander-Arnold observou a infiltração de Gonzalo García e cruzou para o companheiro completar para a rede. Contudo, o time basco não se abateu, foi para a frente e empatou aos 21, com Oyarzabal cobrando pênalti.
E foi de pênalti que o Real voltou a ficar na frente, aos 25. Vini Jr., que estava levando vantagem sobre a marcação de Aramburu, voltou a fazer o que quis em cimado rival, mas foi parado com falta na área. Vini cobrou com o pulinho ao estilo Jorginho, bola para um lado e goleiro para o outro. Pouco depois, aos 31, Valverde recebeu na entrada da área pela esquerda e chutou no ângulo do goleiro Alex Remiro.
No segundo tempo, o Real seguiu buscando Vini Jr., em grande atuação. E o brasileiro mostrou novamente sua eficácia aos seis minutos. Mais uma vez fez o que quis com Aramburu e, novamente, só foi parado com falta na área. Novo pênalti. E novamente Vini cobrou com pulinho, mas trocando o lado, desta vez à direita de Remiro, que foi na bola, mas não alcançou: 4 a 1.
O Real manteve a pegada quase sempre com Vini. Mas a Real Sociedad bem que tentou diminuir o placar. Aos 16, somente não marcou por causa de ótima defesa de Courtois em cabeçada de Jon Martín. Marín, aliás, salvou em cima da linha o que seria o quinto gol do Real, após grande jogada de Gonzalo García. No fim, Vini fez um gol de cabeça. Mas o VAR marcou impedimento na jogada. Por pouco não saiu a tripleta de Vini
Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira (13/2)
Elche 0x0 Osasuna
Sábado (14/2)
Espanyol 2×2 Celta
Getafe 2×1 Villarreal
Sevilla 1×1 Alavés
Real Madrid 4×1 Real Sociedad
Domingo (15/2)
Oviedo x Athletic Bilbao – 10h
Rayo Vallecano x Atlético de Madrid- 12h15
Levante x Valencia – 14h30
Mallorca x Betis – 17h
Segunda-feira
Girona x Barcelona – 17h
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.