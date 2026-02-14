Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Volta Redonda, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Cruz-Maltino demonstra obsessão em garantir a vaga nas semifinais do Carioca para retomar a confiança e afastar o clima de pressão
Autor Jogada 10
Neste sábado (14/02), Vasco e Volta Redonda se enfrentam pela primeira etapa mata-mata do Campeonato Carioca. As duas equipes medem forças pelas quartas de final do Estadual às 21h30, em São Januário. O Cruz-Maltino chega à fase decisiva do torneio em momentos irregulares.

A Voz do Esporte transmite o cotejo, ao vivo, a partir das 20h. Gabriel Belmonte assume a bronca na narração. O arguto Tiago Hugolini comenta a peleja, enquanto Pedro Rigoni garante as melhores reportagens.

