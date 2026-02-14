Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

URT X Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Equipes se enfrentam na última rodada do Campeonato Mineiro
O sábado será de decisão do Campeonato Mineiro. A oitava e última rodada coloca em cheque a classificação para a segunda fase do Estadual e as chances de título. No Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas-MG, a URT recebe o Cruzeiro, às 19h (horário de Brasília). A Raposa é líder do Grupo C e depende apenas de si para avançar, assim como a URT, que lidera o Grupo A e também depende das próprias forças para se classificar.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o prélio, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael já anunciou em suas redes sociais que narra a peleja. Mas ele não está sozinho na missão. Afinal, a comentarista Leide Marques e o repórter Vanderlei Lima qualificam ainda mais a transmissão.

