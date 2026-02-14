Tottenham anuncia Igor Tudor como novo treinador

Tottenham anuncia Igor Tudor como novo treinadorEx-Juventus assume o cargo até o final desta temporada
Com apenas cinco pontos acima do primeiro time da zona de rebaixamento da Premier League, o Tottenham vive mais uma temporada de maus resultados e de crise. Depois de mais um revés em casa para o Newcastle, a diretoria do clube decidiu pela demissão do técnico Thomas Frank. No entanto, os dirigentes dos Spurs agiram rápido e, na manhã deste sábado, o clube londrino anunciou a contratação de Igor Tudor, ex-técnico da Juventus.
“É uma honra me juntar a este clube em um momento importante. Entretanto, compreendo a responsabilidade que me foi atribuída e o meu foco está claro: trazer maior consistência às nossas atuações e competir com convicção em todas as partidas. Temos muita qualidade neste elenco, todavia, o meu trabalho vai ser organizá-lo, energizá-lo e melhorar nossos resultados rapidamente”, disse Tudor ao ser anunciado.
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.