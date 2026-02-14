Tottenham anuncia Igor Tudor como novo treinador

Com apenas cinco pontos acima do primeiro time da zona de rebaixamento da Premier League, o Tottenham vive mais uma temporada de maus resultados e de crise. Depois de mais um revés em casa para o Newcastle, a diretoria do clube decidiu pela demissão do técnico Thomas Frank. No entanto, os dirigentes dos Spurs agiram rápido e, na manhã deste sábado, o clube londrino anunciou a contratação de Igor Tudor, ex-técnico da Juventus.

“É uma honra me juntar a este clube em um momento importante. Entretanto, compreendo a responsabilidade que me foi atribuída e o meu foco está claro: trazer maior consistência às nossas atuações e competir com convicção em todas as partidas. Temos muita qualidade neste elenco, todavia, o meu trabalho vai ser organizá-lo, energizá-lo e melhorar nossos resultados rapidamente”, disse Tudor ao ser anunciado.