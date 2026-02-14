Torcedores são presos durante jogo do Chelsea por cânticos homofóbicos

A derrota por 4 a 0 do Hull City para o Chelsea, nesta sexta-feira (13), pela quarta rodada da FA Cup, ficou marcada não apenas pelo domínio do time visitante, mas também por um episódio de discriminação que resultou em prisões de torcedores ainda durante a partida no MKM Stadium. Segundo comunicado oficial do clube, trechos da arquibancada do Hull entoaram cânticos homofóbicos. Dentre eles a expressão “Chelsea rent boys”, que faz referência à prostituição masculina classificada como um termo ofensivo e discriminatório.

O Hull informou que, após os primeiros sinais de comportamento discriminatório no primeiro tempo, o sistema de som interno e os telões exibiram advertências aos torcedores, lembrando que cânticos de natureza homofóbica ou discriminatória são criminosos.