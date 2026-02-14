Torcedores são presos durante jogo do Chelsea por cânticos homofóbicos

Torcedores são presos durante jogo do Chelsea por cânticos homofóbicosIncidente aconteceu na vitória por 4 a 0 sobre o Hull, pela Copa da Inglaterra. Federação analisará súmula do árbitro para determinar punição
A derrota por 4 a 0 do Hull City para o Chelsea, nesta sexta-feira (13), pela quarta rodada da FA Cup, ficou marcada não apenas pelo domínio do time visitante, mas também por um episódio de discriminação que resultou em prisões de torcedores ainda durante a partida no MKM Stadium.
Segundo comunicado oficial do clube, trechos da arquibancada do Hull entoaram cânticos homofóbicos. Dentre eles a expressão “Chelsea rent boys”, que faz referência à prostituição masculina classificada como um termo ofensivo e discriminatório.
O Hull informou que, após os primeiros sinais de comportamento discriminatório no primeiro tempo, o sistema de som interno e os telões exibiram advertências aos torcedores, lembrando que cânticos de natureza homofóbica ou discriminatória são criminosos.
Mesmo com os alertas, a conduta persistiu. Na segunda metade do jogo, o sistema de som do estádio anunciou que as autoridades tomaram medidas e prenderam alguns torcedores.
O incidente atraiu críticas imediatas. O treinador do Hull, Sergej Jakirovic, afirmou em entrevista pós-jogo que “o estádio não é lugar para esse tipo de coisa” e que a atuação das autoridades dentro do estádio era necessária. O comandante do Chelsea, Liam Rosenior, também condenou qualquer forma de linguagem discriminatória, classificando o episódio como “inaceitável”.
Organizações de apoio à comunidade LGBTQ+, inclusive, reforçaram a rejeição aos cânticos e defenderam que medidas legais sejam aplicadas. A Football Association (FA), porém, deverá analisar a súmula do árbitro antes de decidir eventuais punições ao clube ou ações disciplinares adicionais.