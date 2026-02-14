Tite exalta desempenho do Cruzeiro e vê evolução após terceira vitória seguida

Técnico valoriza atuação em Patos de Minas, destaca maturidade do elenco , mas reflete sobre planejamento da temporada / Crédito: Jogada 10

Pressionado pelo desempenho recente, Tite encontrou motivos para comemorar após a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre a URT, neste sábado (14/2), que garantiu a classificação e a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Mineiro. Mais do que o resultado, o treinador destacou a atuação da equipe. Para o treinador, o triunfo teve um peso especial por vir acompanhado de bom rendimento, mesmo diante das dificuldades impostas pelo campo. “O que mais traduz uma vitória é quando ela veio acompanhada de desempenho. O desempenho veio. As condições, até do gramado, que proporcionam mais o contato. Ela se impôs (a equipe) e fez o resultado. Inclusive que poderia ser com placar mais elástico”, disse o treinador.

Além disso, o comandante avaliou que o Cruzeiro soube controlar o jogo, criou muitas chances e mostrou maturidade para confirmar a vaga, ainda que tenha sofrido um gol nos minutos finais.

“Hoje, (a equipe) fez um jogo equilibrado. Hoje criou muitas situações. Ela (URT) estava invicta na sua casa. Ela (adversária) colocou volume, criou oportunidades. Mas a equipe tem que ter o prazer de terminar em 0. Estávamos muito próximos de fazer isso. Nos últimos três jogos, desde o jogo contra o América, temos feito média de dois gols (por jogo), temos criado bastante”, analisou o comandante. Por fim, o técnico também ressaltou o crescimento ofensivo do time nas últimas rodadas, citando a sequência positiva desde o duelo contra o América. “Nos últimos três jogos, desde o jogo contra o América, temos feito média de dois gols (por jogo), temos criado bastante.”

Tite coloca planejamento do Cruzeiro em debate Além da leitura tática, Tite aproveitou para refletir sobre o planejamento adotado no início da temporada. Aliás, o treinador reconheceu dúvidas e ponderou sobre os riscos de acelerar processos em um calendário apertado. “Eu mesmo coloquei que o planejamento, em função dos resultados, estava errado. Agora já não sei se estava mais errado. Porque, se tivesse apressado antes, teria machucado mais atletas. Não estou dizendo que não é mais. Estou dizendo que não sei. Daqui a pouco tinha mais jogador estourado. Perdemos Chico, Jonathan Jesus, Kenji, Sinisterra. Esse calendário, temos que adaptar e dosar. Não posso pagar o preço e tenho que assumir as responsabilidades e pressões e estourar um jogador. Tenho que respeitar o clube e o atleta.” Assim, classificado e em ascensão, o Cruzeiro agora entra na fase decisiva do Estadual com confiança renovada e sinais claros de evolução em campo.