Técnico interino diz o que mudou após saída de Sampaoli para Atlético golear

Lucas Gonçalves, destaca, entre outras mexidas, a entrada de Gustavo Scarpa para a equipe fluir com mais intensidade / Crédito: Jogada 10

Na goleada por 7 a 2 do Atlético sobre o Itabirito, neste sábado (14), pelo Campeonato Mineiro, o técnico interino Lucas Gonçalves destacou as alterações que implementou para alcançar o placar elástico. Entre elas, a entrada de Gustavo Scarpa, que recebeu elogios pela atuação. Lucas ressaltou que o Galo tinha consciência de que não dependia apenas de si, mas que ao cumprir sua parte transferia a pressão para os rivais. Ele classificou o placar elástico como uma “situação rara”, explicando que promoveu ajustes táticos importantes.

“O Scarpa é um jogador que pode jogar em diversas funções. Hoje foi mais por dentro, quase um meia esquerda. O nosso ponta-direita, que era o Victor Hugo, era assim para marcar, mas para jogar era um quarto homem do meio-campo, fazendo um quadrado com Alan Franco e Maycon de volantes, ele e Scarpa pelo meio. Dudu aberto na esquerda e Hulk flutuando de centroavante mas também pelo lado direito que não tinha o ponto”, iniciou.

“Era um jogo de muito duelo e o Vitor Hugo tem isso. Acho que cumpriu bem a função. As outras mudanças, como o Scarpa, vinha desempenhando bem nos treinamentos e entrando bem nos jogos, que bom que ele conseguiu fazer um gol”, acrescentou Lucas Gonçalves. Atlético teve mudanças significativas pós-Sampaoli O Atlético deixou de atuar com três defensores e dois volantes, como fazia sob Sampaoli, para adotar uma formação com quatro na defesa e dois jogadores à frente. De acordo com o treinador, o diferencial esteve em posicionar os atletas em zonas do campo onde se sentem mais confortáveis. Um exemplo foi Hulk, que atuou centralizado, mas com liberdade para circular e criar alternativas ofensivas.