Sporting x Famalicão: Onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting x Famalicão: Onde assistir, escalações e arbitragem

Bicampeões esperam mais um triunfo para não desgarrarem do líder Porto
Jogada 10
Jogada 10
Atual campeão português e vice-líder da edição 2025/26, o Sporting recebe neste domingo, 15/2, o Famalicão. Este jogo é pela 22ª rodada, e um triunfo irá manter os sportinguistas, que entraram na rodada com 52 pontos, na briga direta com o Porto (56). Além de voltar a abrir distância para o Benfica (que também tem 52 pontos e já jogou na rodada).

Para o Famalicão, um bom resultado fora de casa indicaria a boa temporada do time, que entrou na rodada em sexto lugar, com 32 pontos, e ainda mira uma vaga em competições europeias.

Onde assistir

Os canais Disney + e Xports transmitem a partir das 17h30 (de Brasília).

Como chega o Sporting

O técnico do Sporting, Rui Borges, não terá seu principal goleador, Luis Suárez. O colombiano cumpre suspensão. Como Ioannidis também está fora por causa de uma grave lesão no joelho e Quenda ficará inativo por semanas, a opção deverá ser a escalação de Guilherme. Na defesa, o Sporting segue sem Debast.

Como chega o Famalicão

O atacante Romeo Beney, que perdeu as últimas quatro partidas, segue fora. Por outro lado, o técnico pode contar com o lateral-direito Rodrigo Pinheiro, após dois jogos ausente. Já o meio-campista Mathias De Amorim volta após cumprir suspensão na última partida.

Sporting x Famalicão

22ª rodada do Campeonato Português
Data e horário: 15/2/2026, às 17h30 (de Brasília)
Local: José Alvalade, Lisboa (POR)
SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio e Maxi Araujo; Morita e Hjulmand; Catamo, Trincão e Pedro Goncalves; Guilherme. Técnico: Rui Borges
FAMALICÃO: Carevic; Bondo, De Haas, Ba e Garcia; Van de Looi e Amorim; Dias, As e Sorriso; Elisor. Técnico: Hugo Oliveira
Árbitro: David Silva
Auxiliares: Carlos Campos e Nelson Cunha
VAR: Vasco Santos

