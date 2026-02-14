Sporting x Famalicão: Onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão português e vice-líder da edição 2025/26, o Sporting recebe neste domingo, 15/2, o Famalicão. Este jogo é pela 22ª rodada, e um triunfo irá manter os sportinguistas, que entraram na rodada com 52 pontos, na briga direta com o Porto (56). Além de voltar a abrir distância para o Benfica (que também tem 52 pontos e já jogou na rodada).

Para o Famalicão, um bom resultado fora de casa indicaria a boa temporada do time, que entrou na rodada em sexto lugar, com 32 pontos, e ainda mira uma vaga em competições europeias.