São Paulo terá dois desfalques para duelo decisivo no Paulistão

O São Paulo concluiu na manhã deste sábado (14/2), no CT da Barra Funda, a preparação para o confronto contra a Ponte Preta, marcado para este domingo (15/2), às 20h30, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Para a viagem a Campinas, o clube não contará com o goleiro Carlos Coronel nem com o volante Bobadilla. Reserva imediato de Rafael, Coronel passou por um procedimento para tratar um cálculo renal. O jogador sentiu dores na sexta-feira (13/2) e seguiu para o Hospital Albert Einstein, onde recebeu o diagnóstico. Aliás, a expectativa é de que ele retome os trabalhos com o grupo ao longo da próxima semana.

Já Bobadilla voltou a ficar fora das atividades. O paraguaio sofreu um trauma na parte anterior da coxa direita durante a vitória sobre o Grêmio e, neste sábado, fez trabalhos específicos na piscina e na academia. Assim, o volante permanece como desfalque para o duelo decisivo.

Em campo, o técnico Hernán Crespo aproveitou a última atividade para realizar ajustes finos. O treino contou com coletivo em 11 contra 11, além de ensaios de bolas paradas, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, simulando diferentes cenários de jogo. Seguindo o protocolo interno, o São Paulo pretende poupar atletas com maior desgaste físico. Por isso, a tendência é de uma escalação mista, porém com o que há de melhor disponível, sem expor jogadores a riscos desnecessários. Um provável time tem: Rafael; Maik, Ferraresi, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas (Tapia), Luciano e Calleri.