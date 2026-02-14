Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo terá dois desfalques para duelo decisivo no Paulistão

São Paulo terá dois desfalques para duelo decisivo no Paulistão

Tricolor treina no CT da Barra Funda, ajusta equipe e deve ir a Campinas com formação mista na última rodada do Paulistão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo concluiu na manhã deste sábado (14/2), no CT da Barra Funda, a preparação para o confronto contra a Ponte Preta, marcado para este domingo (15/2), às 20h30, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Para a viagem a Campinas, o clube não contará com o goleiro Carlos Coronel nem com o volante Bobadilla.

Reserva imediato de Rafael, Coronel passou por um procedimento para tratar um cálculo renal. O jogador sentiu dores na sexta-feira (13/2) e seguiu para o Hospital Albert Einstein, onde recebeu o diagnóstico. Aliás, a expectativa é de que ele retome os trabalhos com o grupo ao longo da próxima semana.

Já Bobadilla voltou a ficar fora das atividades. O paraguaio sofreu um trauma na parte anterior da coxa direita durante a vitória sobre o Grêmio e, neste sábado, fez trabalhos específicos na piscina e na academia. Assim, o volante permanece como desfalque para o duelo decisivo.

Em campo, o técnico Hernán Crespo aproveitou a última atividade para realizar ajustes finos. O treino contou com coletivo em 11 contra 11, além de ensaios de bolas paradas, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, simulando diferentes cenários de jogo.

Seguindo o protocolo interno, o São Paulo pretende poupar atletas com maior desgaste físico. Por isso, a tendência é de uma escalação mista, porém com o que há de melhor disponível, sem expor jogadores a riscos desnecessários.

Um provável time tem: Rafael; Maik, Ferraresi, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas (Tapia), Luciano e Calleri.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar