São Paulo posta homenagem a Lucas Braathen por medalha de ouro histórica

Esquiador conquistou feito inédito para o país na prova do slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina

O São Paulo homenageou o esquiador Lucas Braathen após a conquista da medalha de ouro no slalom gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, neste sábado (14). O clube publicou mensagens nas redes sociais para celebrar o feito histórico do atleta, que é filho de mãe brasileira e pai norueguês e fanático pelo São Paulo.

Na publicação, o Tricolor parabenizou Braathen pela conquista em uma modalidade tradicional do esporte de inverno. Além disso, o clube ressaltou a representatividade do ouro para o esporte brasileiro em uma competição dominada por países europeus.