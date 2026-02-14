São Bernardo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Ambas as equipes buscam uma vaga nas quartas de final do Paulistão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians visita o São Bernardo neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. O jogo acontece no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Graças ao regulamento da competição, que faz muitas equipes terem pontuação próxima, as duas equipes brigam por uma vaga nas quartas de final do estadual. Vale lembrar que todos os jogos dessa última rodada acontecem ao mesmo tempo. Onde assistir São Bernardo x Corinthians O jogo entre São Bernardo e Corinthians terá transmissão da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube e da HBO Max no streaming.

Como chega o São Bernardo O Tigre até começou bem a competição, mas, neste momento, vem de sequência de três jogos sem vitória. Por conta da fase ruim, a equipe acabou deixando a zona de classificação para o mata-mata do estadual. Ainda assim, o time tem chances de classificação, desde que ganhe do Corinthians e outros adversários tropecem na rodada. Vale lembrar que o São Bernardo inicia a rodada na 12ª posição da tabela, com oito pontos conquistados.

Para a última rodada da competição, o time tem dois desfalques: o zagueiro Wellington e o volante Foguinho. Ambos foram expulsos na última partida, diante do Novorizontino. Como chega o Corinthians O Timão perdeu a oportunidade de conseguir a classificação antecipada às quartas de final ao perder para o Palmeiras na última rodada da competição. Assim, o time de Dorival Júnior, que tem onze pontos e ocupa a quinta posição na tabela, deve vencer para confirmar vaga no mata-mata do torneio. Apesar do tropeço diante do maior rival, o time atravessa boa fase. No meio de semana, venceu o Bragantino, adversário que até então estava invicto na temporada, por 2 a 0 pelo Brasileirão.