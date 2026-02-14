Santos x Velo Clube: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe precisa vencer para ter chances de se classificar as quartas, enquanto equipe de Rio Claro luta desesperadamente contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Santos e Velo Clube fazem o jogo da vida no Campeonato Paulista neste domingo (15/2), às 20h30, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Estadual. Na 10° colocação, o Peixe precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para avançar as quartas de final do torneio. Já a equipe de Rio Claro está na 15° posição e o triunfo é essencial, junto também com consequências de outros embates, para escapar do rebaixamento. Onde assistir A partida terá transmissão da TNT e do HBO Max.

Como chega o Santos O Peixe vive um momento de pressão sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, ocupando a 10ª posição na classificação geral. Após vencer o Noroeste por 2 a 1, a equipe se livrou de qualquer chance de rebaixamento, mas precisa de um tropeço de Guarani, Corinthians, São Paulo ou Botafogo-SP para avançar as quartas de final, além do triunfo na Vila.

Para esta partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve, enfim, poder contar com Neymar. Afinal, o camisa 10 está recuperado da lesão no joelho e deve fazer sua estreia na temporada no jogo decisivo pelo Paulistão. Além disso, Gabigol, que ficou fora do duelo contra o Athletico, pelo Brasileiro, também deve voltar. Em contrapartida, Adonis Frías, Zé Rafael e Willian Arão estão no departamento médico. Por fim, Tiquinho Soares também não será opção, já que está indo para o Mirassol. Como chega o Velo Clube Do lado do Velo Clube, a situação é ainda pior. O time do interior paulista é o vice-lanterna do Paulista, com cinco pontos, e precisa obrigatoriamente ganhar na Vila Belmiro para ter chance de escapar da queda. Se perder ou empatar, a equipe de Rio Claro será rebaixada ao lado da Ponte Preta, que já está na Série A2 do ano que vem. Para esta partida, o técnico Pintado deve ter força máxima para o jogo na Vila Belmiro. Além disso, o Velo Clube chega pressionado pela própria torcida, que cobrou o elenco em uma sessão de treinamento recentemente.