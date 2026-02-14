Santos encaminha empréstimo de lateral-direito ao Coritiba

Santos encaminha empréstimo de lateral-direito ao CoritibaFormado na base do Peixe, JP Chermont assina até o fim da temporada com o Coxa em busca de mais minutos
O Santos avançou nas negociações e encaminhou o empréstimo do lateral-direito JP Chermont ao Coritiba. Revelado nas categorias de base do clube paulista, o jogador de 20 anos firmará contrato válido até o fim da temporada.
Sem espaço no elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda, Chermont seguirá para Curitiba com o objetivo de ganhar sequência e minutos em campo. Internamente, a avaliação é de que o empréstimo atende ao interesse das duas partes. Afinal, o Santos reduz a concorrência no setor, enquanto o atleta busca rodagem em um novo ambiente.
O lateral foi titular durante boa parte da campanha da Série B de 2024, mas acabou perdendo espaço na reta final do ano passado. Em determinado momento, chegou inclusive a retornar ao time sub-20. Já em 2026, defendeu o Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior e alimentava a expectativa de voltar a integrar o grupo principal.
No entanto, a comissão técnica optou por alternativas mais experientes. As chegadas de Igor Vinícius e Mayke, no ano passado, consolidaram a hierarquia na posição e reduziram as oportunidades para o jovem formado na base.
A informação sobre o acordo foi divulgada inicialmente pelo Canal do Lucas Musetti. A expectativa é de que JP Chermont desembarque em Curitiba nos próximos dias para realizar exames médicos e, na sequência, assinar o contrato com o Coxa.