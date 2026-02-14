Santos encaminha contratação de volante do Nacional-URU

Santos encaminha contratação de volante do Nacional-URUChristian Oliva deve assinar por três temporadas e reforçar disputa por titularidade no Peixe, que ainda segue no mercado
O Santos deu um passo importante para reforçar o meio-campo. Afinal, neste sábado (14/2), o Peixe encaminhou a contratação do uruguaio Christian Oliva, que pertence ao Nacional. Aos 29 anos, o jogador está próximo de assinar contrato por três temporadas com o Alvinegro Praiano.
A diretoria santista mapeava o mercado em busca de um meio-campista capaz de disputar posição entre os titulares. Nesse cenário, Oliva surge como opção experiente para elevar o nível do setor. Até agora, o Alvinegro já anunciou quatro reforços na janela: Gabigol, Gabriel Menino, Rony e Moisés. Além da peça para o meio, o clube segue ativo na procura por um zagueiro.
Revelado pelo Nacional, em Montevidéu, Oliva construiu carreira internacional ao longo dos últimos anos. Ele estreou profissionalmente em 2018 e, na sequência, passou por Cagliari, Valencia, Talleres e Juárez, acumulando experiência em ligas da Itália, Espanha, Argentina e México. Em 2024, voltou ao futebol uruguaio para defender novamente o clube formador.
Aliás, na última temporada, o volante foi presença constante. Afinal, disputou 42 partidas, marcou três gols e distribuiu três assistências. Já em 2026, entrou em campo apenas duas vezes pelo Nacional, o que facilitou as conversas para a transferência.
