Ponte Preta x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragemTricolor depende apenas de si e enfrenta a Macaca, já rebaixada, por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista
O São Paulo encara a Ponte Preta neste domingo (15/2), às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista é o oitavo colocado, mas ainda não está garantido na próxima fase. Para se classificar sem susto, um simples triunfo basta para o time de Hernán Crespo. Em contrapartida, a Macaca soma apenas um ponto e já está matematicamente rebaixada no Estadual.
Onde assistir
A partida terá transmissão da HBO Max.
Como chega a Ponte Preta
Com uma campanha decepcionante na atual edição do Paulistão, somando seis reveses, a Macaca terá apenas um desfalque confirmado para o duelo: Tárik. O volante recebeu o cartão vermelho na partida contra a Portuguesa e cumprirá suspensão. No mais, Marcelo Fernandes deve manter a base titular dos últimos jogos. Contudo, sem nenhum objetivo na competição, a Ponte Preta entra em campo apenas para cumprir tabela.
Como chega o São Paulo
O Tricolor ocupa a oitava colocação na tabela e pode garantir vaga nas quartas de final. Para isso, basta uma vitória simples. Desta vez, o time não depende de combinação de resultados, mas apenas de si. Contudo, com um empate, a equipe de Hernán Crespo precisa torcer para tropeços das equipes que estão fora do G8. Para este embate, o treinador não vai contar com Bobadilla, com uma lesão na coxa direita e Carlos Coronel, que passou por um procedimento de cálculo renal. Além disso, André Silva e Ryan Francisco seguem em processo de recuperação. O São Paulo, aliás, deve ter um time misto, visando o calendário cheio da temporada.
PONTE PRETA X SÃO PAULO
Campeonato Paulista – 8ª rodada
Data e horário: 7/2/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
PONTE PRETA: Diogo Silva; João Gabriel, Pacheco, Saimon e Diego Leão; Rodrigo Souza, Gustavo Telles e Elvis; Diego Tavares, Bruno Lopes e Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Dória (Rafael Tolói); Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio (Pedro Ferreira) e Wendell; Luciano (Ferreirinha) e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos
Assistentes: Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
VAR: Daiane Muniz
