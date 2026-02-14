Ponte Preta x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor depende apenas de si e enfrenta a Macaca, já rebaixada, por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara a Ponte Preta neste domingo (15/2), às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista é o oitavo colocado, mas ainda não está garantido na próxima fase. Para se classificar sem susto, um simples triunfo basta para o time de Hernán Crespo. Em contrapartida, a Macaca soma apenas um ponto e já está matematicamente rebaixada no Estadual. Onde assistir A partida terá transmissão da HBO Max.

Como chega a Ponte Preta Com uma campanha decepcionante na atual edição do Paulistão, somando seis reveses, a Macaca terá apenas um desfalque confirmado para o duelo: Tárik. O volante recebeu o cartão vermelho na partida contra a Portuguesa e cumprirá suspensão. No mais, Marcelo Fernandes deve manter a base titular dos últimos jogos. Contudo, sem nenhum objetivo na competição, a Ponte Preta entra em campo apenas para cumprir tabela.