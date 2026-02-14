Palmeiras x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragemVerdão tem vaga assegurada nas quartas de final do estadual, enquanto o Bugre precisa de uma vitória para avançar de fase
O Palmeiras recebe o Guarani neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), pela oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão. O jogo acontece na Arena Barueri, a casa do Verdão enquanto o Allianz Parque passa por troca no gramado. As duas equipes estão na zona de classificação para as quartas de final do torneio, mas apenas os donos da casa tem vaga assegurada na fase seguinte. Vale lembrar que todos os jogos dessa última rodada acontecem ao mesmo tempo.
Onde assistir Palmeiras x Guarani
O jogo entre Palmeiras e Guarani terá transmissão da HBO Max no streaming.
Como chega o Palmeiras
O Verdão vem embalado por vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, fora de casa no Brasileirão. Antes disso, o Palmeiras já havia vencido o Corinthians, também fora de casa, pelo estadual. Diante da boa fase e com vaga assegurada no mata-mata do Paulistão, a tendência é que Abel Ferreira leve a campo um time praticamente reserva para rodar o elenco. Vale lembrar que o técnico repetiu, na última partida, a escalação da equipe pela terceira vez consecutiva, algo inédito até então na temporada.
Jhon Arias, apresentado na última sexta-feira (13), ainda não tem condições de jogo. Assim como Paulinho, que segue em processo de transição física.
Como chega o Guarani
O Bugre inicia a rodada na sexta posição da tabela, com 11 pontos conquistados. Assim, uma vitória sobre o Palmeiras garante a equipe nas quartas de final do torneio. Para o duelo diante do Palmeiras, o Guarani tem as ausências dos meio-campistas Isaque e Diego Torres, suspensos, além de Maranhão, vetado pelo DM. Por outro lado, o time terá o retorno de Caíque França no gol.
PALMEIRAS X GUARANI
Campeonato Paulista – 8ª rodada
Data e horário: 15/2/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
PALMEIRAS: Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay, Bruno Fuchs, Murilo (Benedetti) e Jefté (Arthur); Larson, Emiliano Martínez, Ramon Sosa, Lucas Evangelista e Riquelme Fillipi; Luighi. Técnico: Abel Ferreira.
GUARANI: Caíque França; Raphael Rodrigues, Maurício, Jonathan Costa e Emerson; Willian Farias, Nathan Melo e Guilherme Cachoeira; Mirandinha, Guilherme Parede e Lucca (Hebert). Técnico: Matheus Costa.
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)