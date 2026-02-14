Palmeiras retoma força na bola parada sob o comando de Andreas Pereira

Verdão já marcou cinco vezes em jogadas do tipo na atual temporada, o equivalente a 29% dos gols da equipe / Crédito: Jogada 10

A vitória do Palmeiras por 3 a 1 diante do Internacional, na última quinta-feira (12), ficou marcada mais uma vez pela eficiência da bola parada ofensiva. Isso porque o primeiro gol do jogo, marcado por Gustavo Gómez, surgiu novamente em jogada de escanteio cobrado por Andreas Pereira. Ao longo de toda a temporada, o Verdão balançou as redes cinco vezes em jogadas desse tipo, sendo quatro no Brasileirão e uma no Paulistão. Considerando ainda todos os gols do time em 2026 (17, sendo 10 no campeonato nacional e sete no estadual), cerca de 29% dos gols da equipe saíram como consequência de cobranças de falta ou escanteio.

Os números, se comparados com 2025, não são muito melhores. Se nessa temporada o time de Abel Ferreira precisou de 10 jogos para marcar cinco gols em lances de bola parada, na última temporada precisou de apenas nove. Ampliando o recorte para outros anos, no entanto, a equipe tem se mostrado mais eficiente do que em 2024, por exemplo. Na temporada em questão, o time precisou de 12 jogos para atingir a mesma marca. Os números são do “Análise Verdão”.

O que torna a estatística dessa temporada positiva, no entanto, é o contexto. Em temporadas anteriores, os primeiros jogos do ano eram válidos exclusivamente pelo Paulistão. Em 2026, porém, as equipes tem alternado jogos dos estaduais com partidas do Brasileirão, com adversários mais qualificados. Além disso, o Palmeiras tem feito rodízio de jogadores no estadual, priorizando uso de força máxima no campeonato nacional. Em outras palavras, a maioria dos gols de bola parada saíram com o time titular do Palmeiras. Bola parada marcou campanha do Brasileirão 2022 A melhora do Palmeiras nos lances de bola parada elevou a expectativa de parte da torcida, que enxerga nesse tipo de lance uma jogada importante para equipe. No Brasileirão de 2022, por exemplo, 26 dos 66 gols do Verdão (cerca de 39%) foram marcados em lances do tipo.

Esses lances foram parte importante da conquista do título nacional naquela temporada e tornaram Gustavo Scarpa, então meia da equipe, hoje no Atlético-MG, um dos destaques da campanha. Em comparação com o time de hoje, Andreas Pereira surge como o jogador responsável por criar as chances venenosas de gol. Todos os cinco lances de bola parada que resultaram em gols nessa temporada saíram de seus pés. Deles, apenas um não foi uma assistência direta: o segundo gol diante do Vitória, quando o meio-campista cruzou na área e, na sobra do lance, Murilo ajeitou de cabeça para Gustavo Gómez balançar as redes. Auxiliar de Abel é responsável pelas bolas paradas Uma das características mais marcantes do trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras é a divisão de tarefas entre seus auxiliares técnicos. Na visão do treinador, é como se cada um dos seus assistentes fosse um braço seu em um departamento diferente do clube. Nesse contexto, o responsável por criar e trabalhar jogadas de bola parada ofensivas no Verdão é Vitor Castanheira.