Operário e Coritiba empatam no primeiro jogo da semifinal do Paranaense

Operário e Coritiba empatam no primeiro jogo da semifinal do ParanaenseCoxa chega a abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas permite reação dos donos da casa, que arrancam o 2 a 2 no Germano Krüger
Operário-PR e Coritiba empataram por 2 a 2 neste sábado (14), em Ponta Grossa, no duelo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. O Coxa chegou a abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo com Pedro Rocha, mas viu o Fantasma buscar forças na etapa final para arrancar a igualdade com Boschilia e Gabriel Feliciano no Estádio Germano Krüger.
O resultado mantém um tabu de 15 anos: o Fantasma segue sem perder em casa para o rival da capital. A definição do finalista será, portanto, no jogo de volta, sábado (21), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. Quem vencer garante vaga na final; em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.
O jogo
O Coritiba mostrou logo por que é considerado um visitante perigoso. Com domínio das ações, abriu o placar aos 13 minutos: Tinga lançou Pedro Rocha, que dominou na entrada da área e bateu firme para vencer o goleiro Vagner. O Operário tentou responder, mas não conseguiu criar chances claras. Antes do intervalo, o Coxa ampliou. Em jogada bem trabalhada, Bruno Melo cruzou na medida para Pedro Rocha, que cabeceou e fez 2 a 0.
Na volta do intervalo, o Coritiba recuou e apostou nos contra-ataques, enquanto o Operário partiu para cima. A pressão deu resultado aos 23 minutos, quando Jacy tocou a mão na bola dentro da área. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Boschilia cobrou com categoria e diminuiu. O empate veio pouco depois, aos 31: após escanteio, a bola sobrou para Gabriel Feliciano, que arriscou de fora da área. O chute quicou no gramado, enganou o goleiro Pedro Morisco e decretou o 2 a 2.
