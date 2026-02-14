Operário e Coritiba empatam no primeiro jogo da semifinal do Paranaense

Coxa chega a abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas permite reação dos donos da casa, que arrancam o 2 a 2 no Germano Krüger / Crédito: Jogada 10

Operário-PR e Coritiba empataram por 2 a 2 neste sábado (14), em Ponta Grossa, no duelo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. O Coxa chegou a abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo com Pedro Rocha, mas viu o Fantasma buscar forças na etapa final para arrancar a igualdade com Boschilia e Gabriel Feliciano no Estádio Germano Krüger. O resultado mantém um tabu de 15 anos: o Fantasma segue sem perder em casa para o rival da capital. A definição do finalista será, portanto, no jogo de volta, sábado (21), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira. Quem vencer garante vaga na final; em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis.

O jogo O Coritiba mostrou logo por que é considerado um visitante perigoso. Com domínio das ações, abriu o placar aos 13 minutos: Tinga lançou Pedro Rocha, que dominou na entrada da área e bateu firme para vencer o goleiro Vagner. O Operário tentou responder, mas não conseguiu criar chances claras. Antes do intervalo, o Coxa ampliou. Em jogada bem trabalhada, Bruno Melo cruzou na medida para Pedro Rocha, que cabeceou e fez 2 a 0.