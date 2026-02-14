Neymar brinca sobre fama de folião: ”Quem não gosta é maluco”Se preparando para estrear na temporada de 2026, atacante do Santos foi as redes sociais e postou dois vídeos em clima carnavalesco
Às vésperas de retornar aos gramados pelo Santos, Neymar levou o bom humor para as redes sociais. Na tarde deste sábado (14/2), o camisa 10 publicou stories no Instagram dançando dentro do carro, ao som de música, com legendas em clima de festa.
“Quem não gosta de carnaval é maluco. Toma! Eu gosto mesmo!”, escreveu o jogador em uma sequência de dois vídeos.
Enquanto isso, o Peixe se prepara para contar novamente com seu principal nome. O retorno de Neymar está previsto para este domingo (15/2), às 20h30, diante do Velo Clube, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida tem peso decisivo, já que o Santos precisa do resultado para seguir vivo na briga por uma vaga nas quartas de final.
A tendência é que o elenco receba folga na segunda-feira (16/2). Assim, Neymar poderá aproveitar a folia após o compromisso no interior paulista.
O atacante está recuperado da cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no fim de dezembro. Depois de ficar fora de dez partidas na temporada, ele deve ganhar alguns minutos em campo. O camisa 10, inclusive, já treina com o grupo há mais de uma semana e mostrou evolução nos trabalhos no CT.