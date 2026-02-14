Neymar brinca sobre fama de folião: ”Quem não gosta é maluco”

Se preparando para estrear na temporada de 2026, atacante do Santos foi as redes sociais e postou dois vídeos em clima carnavalesco / Crédito: Jogada 10

Às vésperas de retornar aos gramados pelo Santos, Neymar levou o bom humor para as redes sociais. Na tarde deste sábado (14/2), o camisa 10 publicou stories no Instagram dançando dentro do carro, ao som de música, com legendas em clima de festa. “Quem não gosta de carnaval é maluco. Toma! Eu gosto mesmo!”, escreveu o jogador em uma sequência de dois vídeos.

Enquanto isso, o Peixe se prepara para contar novamente com seu principal nome. O retorno de Neymar está previsto para este domingo (15/2), às 20h30, diante do Velo Clube, pela oitava e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida tem peso decisivo, já que o Santos precisa do resultado para seguir vivo na briga por uma vaga nas quartas de final.