Napoli x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Disputa é direta por vaga na Champions League 2026/27; partida da 25ª rodada do Italiano é neste domingo (15/2), às 16h45 (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

A Itália vai parar neste domingo (15/2) para um jogão pela 25ª rodada da Serie A. Será quando, no Diego Armando Maradona, em Nápoles, o Napoli enfrenta a Roma, a partir das 16h45 (de Brasília). Por lá, o time da casa ainda não sabe o que é perder na competição. Para esquentar ainda mais, os times surgem separados por apenas três pontos, visto que os napolitanos estão em terceiro, com 49, e os romanos em quinto, com 46. LEIA MAIS: Ancelotti desembarca em Salvador para curtir o Carnaval em ação cultural ligada à Seleção

Como chega o Napoli Eliminado da Champions League, o Napoli sofreu outro baque na temporada. Afinal, caiu da Copa da Itália perante o Como, nos pênaltis, na última terça-feira (10/2). Dessa forma, o time do técnico Antonio Conte só tem a Serie A pela frente.

E, por lá, os Partenopei até vêm de duas vitórias consecutivas, subindo na tabela e chegando à quarta posição. São 49 pontos, com nove de distância para a líder Inter e três acima da Juventus (quinta) e da própria Roma (sexta). E a lista de desfalques de Conte é extensa: não pode contar com David Neres, de Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour e McTominay, todos lesionados. Além disso, o brasileiro Juan Jesus cumpre suspensão por vermelho sofrido contra o Genoa. Como chega a Roma Classificada diretamente às oitavas da Liga Europa, a Roma se recuperou da derrota para a Udinese, na Serie A, com vitória sobre o Cagliari, por 2 a 0, na última segunda (9/2). E, para sair com triunfo deste domingo, precisará superar o invicto Napoli em casa – oito vitórias e três empates em 11 jogos no Diego Maradona, aliás. Para tal missão, terá de lidar com os desfalques de Dovbyk e Koné, lesionados. Há, além disso, outras dúvidas segundo a imprensa europeia. Afinal, Dybala, El-Shaawaray, Ferguson, Hermoso e Vaz ainda não têm presença confirmada.