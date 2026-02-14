Nacional x Porto: Onde assistir, escalações e arbitragem

Os portistas são líderes e precisam vencer na Ilha da Madeira ou podem deixar o Sporting encostar na tabela / Crédito: Jogada 10

Líder do Campeonato Português, o Porto visita neste domingo, 15/2, às 12h30 (de Brasília), o Nacional. O jogo será no Estádio da Madeira, no Funchal. Líder com 56 pontos, os portistas precisam vencer, pois, em caso de tropeço, podem ver o Sporting (que joga neste sábado contra o Famalicão e tem 52 pontos) encostar de vez. O Nacional, por sua vez, entra na rodada com 21 pontos, em 13º lugar, e tem a necessidade de pontuar para seguir longe da zona de rebaixamento (o Tondela, primeiro dentro do Z-3, tem 15). No turno, foi até o Estádio do Dragão e vendeu caro a derrota por 1 a 0 para os portistas. Neste domingo, busca a forra.

Onde assistir Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem

Como chega o Nacional Os desfalques do Nacional são muitos, o que dá uma certa dor de cabeça ao técnico para escalar a equipe. Estão fora Ivanildo Fernandes, o zagueiro Ulisses, Lenny Vallier e João Aurélio. Nome certo na escalação é o de Liezieri. O ex-São Paulo é um dos destaques da equipe e comentou o duelo com o Porto: “Sabemos que enfrentar o FC Porto não é uma tarefa fácil, mas teremos os adeptos ao nosso lado, temos uma equipe organizada, muito forte em casa e que tem uma estratégia de saber explorar bem os erros do adversário. Estes são os jogos grandes, que todos os jogadores gostam de jogar.”