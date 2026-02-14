Nacional x Porto: Onde assistir, escalações e arbitragem

Nacional x Porto: Onde assistir, escalações e arbitragemOs portistas são líderes e precisam vencer na Ilha da Madeira ou podem deixar o Sporting encostar na tabela
Líder do Campeonato Português, o Porto visita neste domingo, 15/2, às 12h30 (de Brasília), o Nacional. O jogo será no Estádio da Madeira, no Funchal. Líder com 56 pontos, os portistas precisam vencer, pois, em caso de tropeço, podem ver o Sporting (que joga neste sábado contra o Famalicão e tem 52 pontos) encostar de vez.
O Nacional, por sua vez, entra na rodada com 21 pontos, em 13º lugar, e tem a necessidade de pontuar para seguir longe da zona de rebaixamento (o Tondela, primeiro dentro do Z-3, tem 15). No turno, foi até o Estádio do Dragão e vendeu caro a derrota por 1 a 0 para os portistas. Neste domingo, busca a forra.
Onde assistir
Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem
Como chega o Nacional
Os desfalques do Nacional são muitos, o que dá uma certa dor de cabeça ao técnico para escalar a equipe. Estão fora Ivanildo Fernandes, o zagueiro Ulisses, Lenny Vallier e João Aurélio.
Nome certo na escalação é o de Liezieri. O ex-São Paulo é um dos destaques da equipe e comentou o duelo com o Porto:
“Sabemos que enfrentar o FC Porto não é uma tarefa fácil, mas teremos os adeptos ao nosso lado, temos uma equipe organizada, muito forte em casa e que tem uma estratégia de saber explorar bem os erros do adversário. Estes são os jogos grandes, que todos os jogadores gostam de jogar.”
Como chega o Porto
Francisco Moura, suspenso, e o atacante Samu, que sofreu grave lesão no joelho e será operado, são desfalques certos, assim como William Gomes. O atacante cumpre o segundo jogo de suspensão por expulsão contra o Casa Pia. No mais, joga a base que vem se saindo bem e empatou com o Sporting na rodada passada.
Nacional x Porto
22ª rodada do Campeonato Português
Data e horário: 15/2/2026, às 12h30 (de Brasília)
Local: Estádio da Madeira, Funchal (POR)
NACIONAL: kaique Pereira; Alan Nunez, Francisco Goncalves, Ze Vitor e Gomes; Liziero e Matheus Dias; Baeza; Gabriel Veron, Ramirez e Paulinho Boia. Técnico: Tiago Margarido
PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Silva, Bednarek e Martim Fernandes; Froholdt, Varela e Gabriel Veiga; Pepe, Gul e Sainz. Técnico: Francesco Farioli
Árbitro: José Bessa
Auxiliares: Ângelo Carneiro e Hugo Santos
VAR: João Bento
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.