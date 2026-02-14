Matheus Pereira valoriza atuação do Cruzeiro após vitória e vaga na semifinal

Camisa 10 destaca superação das dificuldades e comemora classificação da Raposa diante da URT / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro garantiu presença nas semifinais do Campeonato Mineiro ao vencer a URT por 2 a 1, neste sábado (14/2), fora de casa. Após o apito final, o meio-campista Matheus Pereira analisou o desempenho da equipe e ressaltou a importância do resultado para a caminhada no Estadual. O meia reconheceu os obstáculos impostos pelas condições do jogo, mas destacou a eficiência celeste, sobretudo na etapa inicial.

“A gente sabia que seria difícil. Um gramado dificulta um pouco a circulação da bola, mas fomos felizes no primeiro tempo. Tivemos bastantes oportunidades, fomos felizes nas oportunidades que tivemos no primeiro tempo”, afirmou.

Na sequência, Matheus Pereira celebrou a classificação e elogiou a postura coletiva do time, que soube administrar o confronto mesmo fora do ideal. Além disso, mostrou foco no objetivo que é o título estadual, mesmo após um início conturbado. “Estamos felizes com a classificação para a semifinal. A gente sabia o quão importante era essa vitória, independente do campo, das condições. O time está de parabéns, se portou muito bem em conjunto. Em busca do nosso objetivo”, completou. Assim, com a vaga assegurada, o Cruzeiro agora volta as atenções para a semifinal, quando terá pela frente o Pouso Alegre. A data-base para o duelo decisivo está marcada para o próximo sábado, dia 21.