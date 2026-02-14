Lyon x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem Endrick, suspenso, o Lyon tenta manter uma sequência invicta de 12 partidas / Crédito: Jogada 10

Onde assistir Lyon x Nice O jogo entre Lyon e Nice terá transmissão da CazéTV no YouTube.

Como chega o Lyon O Lyon atravessa grande fase na temporada, com uma sequência de 12 vitórias somando todas as competições. Somente no Campeonato Francês, são seis triunfos consecutivos. Esse momento colocou a equipe na terceira posição do campeonato, com 42 pontos em 21 jogos. A distância para o líder PSG, no entanto, é de nove pontos.

Para o duelo diante do Nice, o técnico Paulo Fonseca não poderá contar com o atacante Endrick. O brasileiro recebeu dois cartões amarelos diante do Nantes e está suspenso. A suspensão do jogador, aliás, causou polêmica pela maneira que ocorreu: na ocasião, o árbitro do jogo aplicou dois amarelos para o atacante, mas acabou recuando na segunda advertência e apresentou o vermelho direto. A punição acabou revertida pelo Comitê Disciplinar do Campeonato Francês, que manteve a decisão do segundo cratão amarelo e impediu uma suspensão mais longa. Como chega o Nice O Nice tenta se distanciar da zona do rebaixamento do Campeonato Francês. Atualmente, o time ocupa a 14ª colocação da tabela, com 23 pontos – apenas nove de distância para o Nantes, penúltimo na classificação. Apesar da posição desconfortável, a equipe tem apenas uma derrota nos últimos seis jogos, contando todas as competições. Além disso, ostenta uma invencibilidade de três jogos no Campeonato Francês. Apesar da recente melhora, os números defensivos ainda preocupam. Isso porque o time tem a terceira pior defesa da competição, com 38 gols sofridos. Apenas os dois times da zona de rebaixamento tomaram mais gols: o lanterna Metz sofreu 46, enquanto o penúltimo Nantes sofreu 40.