Luis Enrique e Dembélé trocam farpas após derrota do PSG na Ligue 1

O Carnaval do Paris Saint-Germain começou com o samba atravessado. Na última sexta (13), o PSG visitou o Rennes, fora de casa, e foi derrotado por 3 a 1, em uma atuação coletiva muito ruim e sem evolução. Para piorar, a harmonia entre o melhor jogador do mundo e seu treinador parece ter caído por terra. Ao ser sabatinado por jornalistas após o apito final da partida desta sexta, o atual Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, não mediu palavras para tecer críticas ao time. O atacante destacou que a equipe precisa se dedicar mais e que alguns jogadores precisam parar de jogar apenas para eles mesmos.

“Temos que nos esforçar muito mais. Precisamos jogar principalmente pelo PSG para vencer as partidas. Porque se jogarmos apenas por nós mesmos, isso não vai funcionar e não vamos conquistar os títulos que queremos”, disse Dembélé. Luis Enrique responde A resposta de Dembélé sobre a atuação da equipe e a postura de seus companheiros repercutiu de forma quase que imediata. Na coletiva após a partida, o técnico Luis Enrique, por sua vez, aproveitou para “responder” as declarações de Dembélé, e destacou que não vai permitir que nenhum jogador se coloque acima dos outros. “As declarações dos jogadores após a partida não valem nada. Absolutamente nada. As declarações dos treinadores também não valem nada. Não responderei a perguntas ou respostas de nenhum jogador. Nunca permitirei que nenhum jogador se coloque acima do clube. Que fique claro. Sou responsável pela equipe”, afirmou o técnico.