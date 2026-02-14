Londrina x Athletico: onde assistir, escalação e arbitragem

Depois de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro com o seu time principal, o Athletico volta a entrar em campo com os aspirantes no Paranaense. No começo da noite deste domingo (15), às 18h30, o Furacão vai até o interior do estado, enfrentar o Londrina, no Estádio do Café, pelo jogo de ida semifinal do estadual. Na fase anterior, o Furacão eliminou o Foz do Iguaçu com uma goleada de 5 a 0 na Arena e por 3 a 1 na Fronteira. Já o Tubarão teve que passar pelo sufoco dos pênaltis para superar o São Joseense, depois de dois empates por 1 a 1.

Onde assistir A partida terá transmissão pela Paraná Turismo, na TV aberta, e pelos canais GOAT e Rede Furacão no YouTube.

Como chega o Londrina Após ter a melhor campanha na fase de grupos, o Tubarão acumula uma sequência de três jogos sem vencer e uma classificação nos pênaltis. Para o confronto, a equipe alviceleste espera contar com a força da torcida como um elemento diferencial contra o Rubro-Negro. Como chega o Athletico Mais uma vez no estadual, o Furacão vai a campo com seu time de aspirantes. Para o confronto, o técnico João Correia terá os reforços de Gilberto, Léo, Raul, Riquelme, Jadson, João Cruz, Dudu, Bruninho, Léozinho e Chiqueti, que estavam com a equipe principal. LONDRINA X ATHLETICO Campeonato Paranaense – Semifinal (jogo de ida)

Data e horário: 15/2/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

LONDRINA: Maurício Kozlinski; Maurício Júnior, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Iago Teles, Paulinho Moccelin e Lucas Marques; Vitinho Mota e Gilberto. Técnico: Allan Aal.

ATHLETICO: Mycael; Gilberto, Belezi, Léo e Claudinho; Raul, Riquelme e Dudu; Bruninho, Léozinho e Chiqueti. Técnico: João Correia.

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva

VAR: Adriano Milczvski