Liverpool vence e se garante na quinta fase da Copa da Inglaterra

Em Anfield, Reds vencem por 3 a 0 com boa atuação também do goleiro Alisson. Esegue na luta pela sua nona FA Cup / Crédito: Jogada 10

O Liverpool avança na Copa da Inglaterra. Neste sábado, 14/2, pela quarta rodada da competição, recebeu o Brighton em Anfield e venceu por 3 a 0. Os gols foram de Curtis Jones, no primeiro tempo, e de Szoboszlai e Salah (de pênalti). Destaque também para o goleiro brasileiro Alisson,que realizou ótimas defesas. Agora, o Liverpool aguarda o sorteio para saber qual será o seu rival na próxima fase da competição mais antiga da Inglaterra. Além disso, os Reds já venceram a competição oito vezes, a última em 2021/22.

Como foi a vitória do Liverpool Em campo, o Liverpool mostrou futebol bem superior ao Brighton. Ainda assim, o time visitante deu sustos em chutes de fora da área, que, porém, o goleiro Alisson defendeu bem. Depois dos 30 minutos, o jogo ganhou maior movimentação ofensiva e, então, o Liverpool chegou a marcar com Gakpo, mas teve o gol anulado por impedimento. Além disso, houve um chute perigoso do lateral-esquerdo húngaro Kerkez.

Foi justamente Kerkez quem fez grande jogada ao ir até o fundo e cruzar para o arremate certeiro de Curtis Jones. Por outro lado, o Brighton por pouco não foi para o intervalo com o empate. Contudo, brilhou o goleiro Alisson, que defendeu com o pé um chute do paraguaio Diego Gómez, que havia acabado de entrar. No segundo tempo, por sua vez, o Brighton foi para o tudo ou nada e pressionou. Entretanto, quem marcou novamente foi o Liverpool. Szoboszlai, em jogada iniciada após linha de passe de Salah, recebeu toque de primeira na entrada da área e, assim, bateu com estilo para fazer 2 a 0, aos 11 minutos. O Brighton se perdeu em campo e levou o terceiro gol quando Salah primeiramente sofreu uma falta, mas, ao entrar na área, foi derrubado. Como não tem VAR na Copa da Inglaterra, e o juiz não viu nada demais no primeiro lance, a penalidade foi marcada. Salah cobrou soltando uma bomba: 3 a 0.