Jhon Arias treina pela primeira vez no Palmeiras e já está regularizado para jogar

Novo reforço do Verdão participa de parte da movimentação em campo junto aos companheiros e, em seguida, realiza trabalhos físicos específicos

O sábado de Carnaval marcou o primeiro treino de Jhon Arias com o elenco do Palmeiras. Apresentado oficialmente na sexta-feira (13/2), o atacante colombiano participou de parte da movimentação em campo junto aos companheiros e, em seguida, realizou trabalhos específicos com a preparação física.

Tanto o treinador Abel Ferreira quanto Arias deram boas risadas durante conversa no treino alviverde. A intenção da comissão técnica é deixar o colombiano bastante à vontade a fim de auxiliar no processo de ambientação do reforço junto ao clube e ao elenco.