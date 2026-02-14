Jhon Arias treina pela primeira vez no Palmeiras e já está regularizado para jogar

Jhon Arias treina pela primeira vez no Palmeiras e já está regularizado para jogarNovo reforço do Verdão participa de parte da movimentação em campo junto aos companheiros e, em seguida, realiza trabalhos físicos específicos
O sábado de Carnaval marcou o primeiro treino de Jhon Arias com o elenco do Palmeiras. Apresentado oficialmente na sexta-feira (13/2), o atacante colombiano participou de parte da movimentação em campo junto aos companheiros e, em seguida, realizou trabalhos específicos com a preparação física.
Tanto o treinador Abel Ferreira quanto Arias deram boas risadas durante conversa no treino alviverde. A intenção da comissão técnica é deixar o colombiano bastante à vontade a fim de auxiliar no processo de ambientação do reforço junto ao clube e ao elenco.
Recém-chegado do Wolverhampton, da Inglaterra, Arias já está inscrito no Campeonato Paulista e regularizado para atuar também no Brasileirão. Apesar disso, não deve estar na relação de jogadores para enfrentar o Guarani neste domingo, já que ainda precisa de mais tempo de adaptação na Academia de Futebol.
A expectativa é a de que o camisa 11 tenha a semana inteira para se preparar e faça sua estreia no próximo fim de semana, nas quartas de final do Paulistão. O Palmeiras já garantiu vaga na fase eliminatória e aguarda apenas a definição do adversário e da data, que serão confirmados após a última rodada da fase de grupos neste domingo.