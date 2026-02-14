Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itabirito x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Itabirito x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Equipes se enfrentam na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado (14), o Campeonato Mineiro chega à última rodada da primeira fase. Atual hexacampeão estadual, o Atlético-MG visita o Itabirito, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em um momento de muita pressão e com mudança no comando técnico da equipe. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília).

A Voz do Esporte vai a campo e entra ao vivo, a partir das 17h30, com um trio de ataque infernal na transmissão. Ricardo Froede narra, com o auxílio luxuoso de João Miguel Lotufo nos comentários e Júnior Azevedo nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar