Itabirito x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Neste sábado (14), o Campeonato Mineiro chega à última rodada da primeira fase. Atual hexacampeão estadual, o Atlético-MG visita o Itabirito, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em um momento de muita pressão e com mudança no comando técnico da equipe. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília).

A Voz do Esporte vai a campo e entra ao vivo, a partir das 17h30, com um trio de ataque infernal na transmissão. Ricardo Froede narra, com o auxílio luxuoso de João Miguel Lotufo nos comentários e Júnior Azevedo nas reportagens.