Internacional anuncia contratação do lateral Matheus Bahia, ex-Bahia

Internacional anuncia contratação do lateral Matheus Bahia, ex-BahiaJogador de 26 anos assina com o clube gaúcho por duas temporadas e chega para disputar posição com Bernabei pela esquerda
O Internacional oficializou neste sábado (14) a contratação do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que estava no Bahia. O jogador de 26 anos assinou contrato por duas temporadas — até dezembro de 2027. Assim, ele passa a ser opção para a disputa de posição com Bernabei.
“O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Esporte Clube Bahia para anunciar a contratação definitiva do lateral-esquerdo Matheus Bahia (…) Matheus Bahia já está integrado ao elenco profissional do Internacional no CT Parque Gigante, sob o comando do treinador Paulo Pezzolano, para os desafios da temporada de 2026″, informou o clube gaúcho.
Nos últimos dois anos, Matheus defendeu o Ceará por empréstimo, onde se consolidou como titular absoluto: foram 93 partidas entre 2024 e 2025, além de 11 assistências. Formado nas categorias de base do Bahia, ele também passou por Palmeiras e Athletico-PR durante sua trajetória juvenil.
Fora dos planos do técnico Rogério Ceni, Matheus Bahia recebeu autorização para ouvir propostas de outros clubes. Sua contratação, aliás, se soma à de Kayky, outro reforço vindo do Bahia,
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.