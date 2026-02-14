Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

O final de semana é de decisão no Campeonato Gaúcho. Neste domingo, Grêmio e Juventude entram em campo pela primeira partida da semifinal do Gauchão, na Arena do Grêmio. O duelo teve a data alterada por um pedido do Tricolor, e partida saiu do sábado para o domingo. A bola rola a partir das 17h30 (horário de Brasília). Onde assistir O jogo entre Grêmio e Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, terá transmissão do Premiere.

Como chega o Grêmio O Tricolor segue em busca de regularidade na temporada. Na última partida, no Brasileirão, o Grêmio perdeu para o São Paulo, no MorumBIS, em mais um jogo abaixo da média. E a instabilidade de nível de atuações é algo que segue incomodando tanto o time, quanto a comissão técnica e a torcida.

Para o jogo deste domingo, o Grêmio teve entrar em campo com um time alternativo, seguindo o rodízio que o técnico Luís Castro tem feito nas partidas do Gauchão. Como chega o Juventude O Juventude chega para a partida deste domingo com a moral elevada. O time de Caxias do Sul se classificou para a semifinal do Gauchão em uma partida épica, onde a equipe virou o jogo com o São José com dois gols depois dos 50 minutos do segundo tempo para avançar. Para o duelo deste domingo, o Juventude terá dois desfalques certos: Marcos Paulo e Rodrigo Sam, expulsos durante a confusão do final de jogo diante do São José. Gabriel Barbosa, por sua vez, volta de suspensão.