Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho
O final de semana é de decisão no Campeonato Gaúcho. Neste domingo, Grêmio e Juventude entram em campo pela primeira partida da semifinal do Gauchão, na Arena do Grêmio. O duelo teve a data alterada por um pedido do Tricolor, e partida saiu do sábado para o domingo. A bola rola a partir das 17h30 (horário de Brasília).
Onde assistir
O jogo entre Grêmio e Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, terá transmissão do Premiere.
Como chega o Grêmio
O Tricolor segue em busca de regularidade na temporada. Na última partida, no Brasileirão, o Grêmio perdeu para o São Paulo, no MorumBIS, em mais um jogo abaixo da média. E a instabilidade de nível de atuações é algo que segue incomodando tanto o time, quanto a comissão técnica e a torcida.
Para o jogo deste domingo, o Grêmio teve entrar em campo com um time alternativo, seguindo o rodízio que o técnico Luís Castro tem feito nas partidas do Gauchão.
Como chega o Juventude
O Juventude chega para a partida deste domingo com a moral elevada. O time de Caxias do Sul se classificou para a semifinal do Gauchão em uma partida épica, onde a equipe virou o jogo com o São José com dois gols depois dos 50 minutos do segundo tempo para avançar.
Para o duelo deste domingo, o Juventude terá dois desfalques certos: Marcos Paulo e Rodrigo Sam, expulsos durante a confusão do final de jogo diante do São José. Gabriel Barbosa, por sua vez, volta de suspensão.
GRÊMIO X JUVENTUDE
Campeonato Gaúcho – jogo de ida – semifinal
Data e horário: 15/02/2026, às 17h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
GRÊMIO: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Gustavo Martins e Caio Paulista; Arthur, Erick Noriega e Willian; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
JUVENTUDE: Jandrei; Raí Ramos, Abner, Gabriel Barbosa e Patryck; Índio, Mandaca, Lucas Mineiro, Gabriel Taliari e Pablo; Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
Árbitro: Wagner Silveira Echevarria
Auxiliares: Juarez de Mello Junior e Otavio Legramanti
VAR: Marcello Ignacio Domingues Neto
