Em jogo caótico e com polêmica, Inter de Milão bate Juventus e dispara

O clássico italiano teve de tudo. Muitos gols, expulsão polêmica, herói improvável. Mas quem saiu sorrindo por último foi a Inter de Milão, que venceu a Juventus por 3 a 2, no Giuseppe Meazza, neste sábado (14/2) e segue a passos largos rumo ao título nacional. O grande nome foi Zielinski, que marcou nos acréscimos do segundo tempo e garantiu o triunfo. Pelo outro lado, a Velha Senhora ficou na bronca com a arbitragem pela expulsão equivocada do zagueiro Kalulu. Com o resultado, a Inter de Milão chegou aos 61 pontos, abrindo oito de vantagem para o segundo colocado, Milan. Já a Juventus segue na quarta colocação, com 46 pontos, mas pode perder a posição no decorrer da rodada.

Aconteceu de tudo no primeiro tempo O primeiro tempo do clássico italiano teve de tudo. Afinal, logo aos 17 minutos, a Internazionale abriu o placar com o brasileiro Luís Henrique, após ele chutar, Cambiaso desviar e o goleiro Di Gregório falhar de forma bizarra. Contudo, dez minutos depois, o lateral-esquerdo se redimiu após McKennie fazer boa jogada pela direita e cruzar na área. O italiano se antecipou da marcação e deixou tudo igual no embate. Defendendo a liderança, a equipe de Milão se lançou para o ataque e quase voltou a liderança do placar em duas oportunidades. Primeiro, Zielinski finalizou, mas o zagueiro Bremer conseguiu afastar em cima da linha. Depois, Bisseck cabeceou e Di Gregório fez um milagre. No rebote, Bastoni finalizou na trave, perdendo grande chance.

Polêmica da partida Na reta final do primeiro tempo, a grande polêmica da partida. Após um passe errado de Yildiz, Bastoni se antecipou na marcação, fez a interceptação, mas recebeu um leve toque de Kalulu. Entretanto, o árbitro entendeu como uma intervenção mais forte e aplicou o amarelo. Assim, como o defensor já tinha uma advertência, acabou sendo expulso, gerando uma grande revolta da Juventus. Inter de Milão na frente Apesar de estar com um a menos, a Juventus foi quem começou em cima. Em uma sequência, impressionante, Cambiasso, Miretti e McKennie finalizaram em sequência e todos pararam em grandes defesas do goleiro Sommer. A Internazionale, por outro lado, pressionava, mas encontrava muita dificuldade de entrar na defesa adversária, mesmo em superioridade numérica. A primeira grande chance dos donos da casa aconteceu apenas aos 21 minutos, com um chute de Çalhanoğlu para boa defesa de Di Gregório. Contudo, de tanto tentar, os Nerazzurri conseguiram voltar a frente do placar com Esposito. Di Marco acertou um lindo cruzamento na cabeça do centroavante, que subiu bonito e colocou os donos da casa novamente na frente. Final eletrizante e vitória Nerrazzuri Com um a mais e na frente do placar, a Inter de Milão tentou assegurar a vantagem e garantir mais uma vitória. Contudo, a Juventus não se deu por vencido e foi buscar o empate. Locatelli começou a jogada, tocou para McKeenie, que devolveu para o meio-campista. Ele acertou um chute no cantinho de Sommer para fazer 2 a 2. Desta forma, a Internazionale se lançou para o ataque, buscando o triunfo essencial para seguir rumo ao título. E o triunfo veio nos acréscimos. Zielinski recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no contrapé de Di Gregório para garantir a vitória Nerazzurri no Campeonato Italiano.