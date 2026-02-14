Cristiano Ronaldo volta da greve e marca seu gol 962 na vitória do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo volta da greve e marca seu gol 962 na vitória do Al-NassrNeste sábado, após ficar três jogos de fora por reclamar da administração do clube, CR7 retorna e deixa o dele sobre o Al-Fateh
Cristiano Ronaldo segue firme rumo ao gol mil. Neste sábado (14/2), o português retornou após três jogos em greve e fez um dos gols do Al Nassr, que enfrentou o Al Fateh, pela rodada 21ª do Campeonato Saudita e venceu por 2 a 0. Foi seu tento de número 962 na carreira; assim, faltam 38 gols para o milésimo. O outro gol do time treinado por Jorge Jesus foi de Aiman Yahya. Com esta vitória, o Al-Nassr segue na colado líder Al-Hilal, afinal foi aos 52 pontos, contra 53 do maior rival. O Al-Fateh é o décimo, com 24 pontos.
Cristiano Ronaldo e o Top5 dos goleadores (Fifa)
Pelas contas da Fifa, que não consideram jogos amistosos na contagem oficial, CR7 pode se tornar o primeiro jogador a ultrapassar a marca dos mil gols. Vale citar que Pelé tem 1.283 na carreira, mas, como a Fifa desconsidera amistosos, o Rei do Futebol aparece com 767 gols oficiais.
A lista do Top 5 da Fifa é esta:
1º Cristiano Ronaldo – 962 gols
2º Lionel Messi – 896
3º. Josef Bican – 805
4º. Romário – 772
5º. Pelé – 767
CR7 e a “greve”
Vale relembrar que Cristiano Ronaldo estava insatisfeito com a forma como o Al-Nassr estava sendo administrado e financiado pelo fundo saudita que comanda as receitas dos clubes do país. Afinal, para português, o Al-Nassr não recebia fundos como o Al-Hilal e, portanto, não realizava contratações de maior vulto. Por isso, ficou três jogos sem entrar em campo,numa espécie de greve . Como resultado, a sua atitude fez o Al-Nassr troca alguns dirigentes. O curioso: Cristiano Ronaldo recebe anualmente 280 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão),o maior salário já registrado no futebol.
Como foi a vitóri do Al Nassr
O jogo mal começou e Cristiano Ronaldo teve grande chance, aos 20 segundos, recebeu lançamento mas pegou mal de primeira, quase chutando para fora do estádio. Contudo, aos 18 minutos, Sadio Mané recebeu pela esquerda e cruzou para conclusão certeira do português, que abriu o placar. O Nassr seguiu buscando sempre CR7 para o goleador seguir diminuindo diferença para o milésimo. O Fateh levava perigo e chegou a acertar a trave do goleiro brasileiro Bento, em chute de Vargas.
No segundo tempo, o Al-Nassr chegou a ampliar aos 11minutos, com Simakan. Mas o gol foi anulado por impedimento. Contudo, aos 33, Aiman Yahya recebeu cruzamento da direita e, mesmo marcado, chutou cruzado de esquerda para ampliar.