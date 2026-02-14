Corinthians define futuro de Matheuzinho após sondagens

No entanto, apesar de entender que precisa fazer negociações para dar um alívio nas finanças, o Corinthians tomou uma decisão sobre uma venda de Matheuzinho: negociar o jogador apenas após a parada da Copa do Mundo, caso apareçam propostas. A informação foi publicada pelo portal ‘Meu Timão’.

Um dos principais pilares do Corinthians desde a chegada de Dorival Junior, o lateral Matheuzinho está valorizado no mercado do futebol. Destaque do Timão nos títulos da Copa do Brasil em 2025 e da Supercopa Rei neste ano, o jogador tem sido alvo de procuras de clubes da Europa nesta janela.

Ainda de acordo com o site, o Corinthians chegou a receber uma proposta da Europa por Matheuzinho. Entretanto, segundo informações, o Corinthians recusou prontamente a investida do clube não revelado, na intenção de manter o jogador até a Copa do Mundo.

Anteriormente, nesta janela, o Corinthians foi ao mercado e fez a contratação de Pedro Millans, lateral que deixou o Peñarol, do Uruguai. Com isso, deixou novamente a briga pela posição em aberto, onde uma possível saída de Matheuzinho não é descartada num futuro próximo.

Matheuzinho no Corinthians

Matheuzinho chegou ao Corinthians em 2024, quando foi contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo por 4 milhões de euros (R$21,4 milhões na cotação da época). Em resumo, com a camisa do Timão, o jogador tem 118 partidas, com cinco gols e oito assistências. Matheuzinho conquistou o Paulistão de 2025, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026 pelo Timão.