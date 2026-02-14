Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians define futuro de Matheuzinho após sondagens

Lateral recebeu procura de clubes de fora do país, mas Timão mantém tranquilidade
Um dos principais pilares do Corinthians desde a chegada de Dorival Junior, o lateral Matheuzinho está valorizado no mercado do futebol. Destaque do Timão nos títulos da Copa do Brasil em 2025 e da Supercopa Rei neste ano, o jogador tem sido alvo de procuras de clubes da Europa nesta janela.

No entanto, apesar de entender que precisa fazer negociações para dar um alívio nas finanças, o Corinthians tomou uma decisão sobre uma venda de Matheuzinho: negociar o jogador apenas após a parada da Copa do Mundo, caso apareçam propostas. A informação foi publicada pelo portal ‘Meu Timão’.

Ainda de acordo com o site, o Corinthians chegou a receber uma proposta da Europa por Matheuzinho. Entretanto, segundo informações, o Corinthians recusou prontamente a investida do clube não revelado, na intenção de manter o jogador até a Copa do Mundo.

Anteriormente, nesta janela, o Corinthians foi ao mercado e fez a contratação de Pedro Millans, lateral que deixou o Peñarol, do Uruguai. Com isso, deixou novamente a briga pela posição em aberto, onde uma possível saída de Matheuzinho não é descartada num futuro próximo.

Matheuzinho no Corinthians

Matheuzinho chegou ao Corinthians em 2024, quando foi contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo por 4 milhões de euros (R$21,4 milhões na cotação da época). Em resumo, com a camisa do Timão, o jogador tem 118 partidas, com cinco gols e oito assistências. Matheuzinho conquistou o Paulistão de 2025, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026 pelo Timão.

