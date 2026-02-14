Com hat-trick de Hulk, Atlético goleia Itabirito por 7 a 2 e garante vaga na semifinal do Mineiro

Hulk faz três gols, um deles de falta espetacular, e comanda a surra atleticana que mantém o Galo vivo no sonho pelo inédito heptacampeonato / Crédito: Jogada 10

O Atlético, com Hulk em grande estilo, está garantido na semifinal do Campeonato Mineiro. Neste sábado, 14/2, foi até o estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, para enfrentar o Itabirito precisando vencer. Assim, comandado pelo interino Lucas Gonçalves (no lugar do demitido Jorge Sampaoli), o time jogou bem e goleou: 7 a 2. Hulk foi o destaque, fazendo três gols, um deles de falta espetacular. Pelaprimeiravez marcou três vezes no mesmo jogo para o Atlético. Victor Hugo, Scarpa e Cassiaterra completaram a lista dos goleadores do Galo. O Itabirito marcou os dois últimos gols do jogo, com Romário Simões e Apolinário. Dessa forma, o Galo fecha a fase de grupos em primeiro lugar no A, com 14 pontos, ainda na luta pelo inédito heptacampeonato mineiro. O Itabirito, com sete pontos no Grupo C, escapou do rebaixamento por um triz.

Com isso, a fase semifinal está definida: Atlético x América e Cruzeiro x Pouso Alegre. Vale citar que a Raposa venceu a URT, e o América-MG se classificou de forma dramática: perdia para o North por 1 a 0 até os 55 minutos da etapa final e virou com dois gols de pênalti.

Galo abre 3 a 0 no primeiro tempo O Atlético não teve dificuldade para matar o jogo ainda no primeiro tempo. Quando chegou ao primeiro gol, com Victor Hugo escorando cruzamento de Natanael aos 16 minutos, o time já dominava totalmente as ações. Aos 30 minutos, Hulk mostrou por qual motivo é um dos melhores cobradores de falta do Brasil. Além disso, o artilheiro do Galo, de longe, mandou um chute com força no ângulo para colocar 2 a 0 no placar e celebrar seu 17º gol de falta pelo Galo. O Atlético atacava e dava a sensação de que logo sairia o terceiro gol. Ele veio aos 43 minutos, quando Alan Franco achou Scarpa livre pela esquerda. A falha de marcação foi gritante. Em seguida, Scarpa – que entrou como titular, o que não vinha acontecendo com Sampaoli – dominou e chutou sem chance para Vinícius Dias. Goleada no segundo tempo e hat-trick de Hulk O intervalo demorou 30 minutos. Isso aconteceu porque todos os jogos do Mineiro precisavam começar o segundo tempo simultaneamente, e o jogo do Cruzeiro com a URT teve muitos acréscimos, fazendo com que todas as outras cinco partidas esperassem o reinício do duelo da Raposa. Mesmo assim, para o Atlético, a demora não complicou o aquecimento. O time voltou com tudo e, antes dos 15 minutos, já tinha 5 a 0 no placar, com mais dois gols de Hulk. No primeiro, aos seis minutos, ele aproveitou uma bola dividida de Dudu com a zaga do Itabirito para forçar a sobra e chutar de fora da área. No outro, cobrando pênalti sofrido por Reinier.