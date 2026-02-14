Com hat-trick de Hulk, Atlético goleia Itabirito por 7 a 2 e garante vaga na semifinal do Mineiro

Com hat-trick de Hulk, Atlético goleia Itabirito por 7 a 2 e garante vaga na semifinal do MineiroHulk faz três gols, um deles de falta espetacular, e comanda a surra atleticana que mantém o Galo vivo no sonho pelo inédito heptacampeonato
O Atlético, com Hulk em grande estilo, está garantido na semifinal do Campeonato Mineiro. Neste sábado, 14/2, foi até o estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, para enfrentar o Itabirito precisando vencer. Assim, comandado pelo interino Lucas Gonçalves (no lugar do demitido Jorge Sampaoli), o time jogou bem e goleou: 7 a 2. Hulk foi o destaque, fazendo três gols, um deles de falta espetacular. Pelaprimeiravez marcou três vezes no mesmo jogo para o Atlético. Victor Hugo, Scarpa e Cassiaterra completaram a lista dos goleadores do Galo. O Itabirito marcou os dois últimos gols do jogo, com Romário Simões e Apolinário.
Dessa forma, o Galo fecha a fase de grupos em primeiro lugar no A, com 14 pontos, ainda na luta pelo inédito heptacampeonato mineiro. O Itabirito, com sete pontos no Grupo C, escapou do rebaixamento por um triz.
Com isso, a fase semifinal está definida: Atlético x América e Cruzeiro x Pouso Alegre. Vale citar que a Raposa venceu a URT, e o América-MG se classificou de forma dramática: perdia para o North por 1 a 0 até os 55 minutos da etapa final e virou com dois gols de pênalti.
Galo abre 3 a 0 no primeiro tempo
O Atlético não teve dificuldade para matar o jogo ainda no primeiro tempo. Quando chegou ao primeiro gol, com Victor Hugo escorando cruzamento de Natanael aos 16 minutos, o time já dominava totalmente as ações. Aos 30 minutos, Hulk mostrou por qual motivo é um dos melhores cobradores de falta do Brasil. Além disso, o artilheiro do Galo, de longe, mandou um chute com força no ângulo para colocar 2 a 0 no placar e celebrar seu 17º gol de falta pelo Galo. O Atlético atacava e dava a sensação de que logo sairia o terceiro gol. Ele veio aos 43 minutos, quando Alan Franco achou Scarpa livre pela esquerda. A falha de marcação foi gritante. Em seguida, Scarpa – que entrou como titular, o que não vinha acontecendo com Sampaoli – dominou e chutou sem chance para Vinícius Dias.
Goleada no segundo tempo e hat-trick de Hulk
O intervalo demorou 30 minutos. Isso aconteceu porque todos os jogos do Mineiro precisavam começar o segundo tempo simultaneamente, e o jogo do Cruzeiro com a URT teve muitos acréscimos, fazendo com que todas as outras cinco partidas esperassem o reinício do duelo da Raposa.
Mesmo assim, para o Atlético, a demora não complicou o aquecimento. O time voltou com tudo e, antes dos 15 minutos, já tinha 5 a 0 no placar, com mais dois gols de Hulk. No primeiro, aos seis minutos, ele aproveitou uma bola dividida de Dudu com a zaga do Itabirito para forçar a sobra e chutar de fora da área. No outro, cobrando pênalti sofrido por Reinier.
Aos 26 minutos, outro pênalti para o Galo: Reinier bateu, a bola tocou no braço de Felipe Camargo na área; Hulk jpa tinha saído e seu substituto, Cassierra, bateu e fez o sexto gol. Ainda houve tempo para Renan Lodi arriscar de fora da área e aproveitar uma falha do goleiro Vinícius Dias para fazer 7 a 0. No fim, o Itabirito descontou com dois gols. No primeiro, Romário Simões completando passe de Nathan e, depois, com Apolinário.
ITABIRITO 2X7 ATLÉTICO-MG
Campeonato Mineiro – 8ª rodada
Data: 14/02/2026
Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima (MG)
Gols: Victor Hugo, 16’/2ºT (0-1); Hulk, 30’/1ºT (0-2); Scarpa, 43’/1ºT (0-3); Hulk, 6’/2ºT (0-4); Hulk, de pênalti, 15’/2ºT (0-4); Cassiaterra, de pênalti, 26’/2ºT (0-6); Renan Lodi, 31’/2ºT (0-7);.Romário Simões, 33’/2ºT (1-7); Apolinário, 41’/2ºT (2-7)
ITABIRITO: Vinícius Dias; Gleissinho (Denzel Washington, 22’/2ºT), Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Serginho, Pedro Rodrigues (Apolinário, 29’/2ºT) e Guilherme Givigi (Ferreira, Intervalo); Matheus (Nathan Zamith, Intervalo), Romário Simões e Luís Araújo (Hulk, Intervalo). Técnico: Marcelo Caranhato
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi (Bernard, 33’/2ºT); Maycon (Reinier, 8’/2ºT), Alan Franco (Minda, 22’/2ºT) e Victor Hugo; Gustavo Scarpa, Hulk (Cassiaterra, 22’/2ºT) e Dudu (Cuello,8’/2ºT). Técnico: Lucas Gonçalves.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira
VAR: Emerson de Almeida Ferreira
Cartão amarelo: Vitor Hugo (ATL)
