Com gol de falta nos acréscimos, Fluminense supera Vitória em estreia no Brasileirão Feminino

Com gol de falta nos acréscimos, Fluminense supera Vitória em estreia no Brasileirão FemininoEm cobrança perfeita, Sochor garante o 1 a 0 para as Guerreiras Tricolores no Luso Brasileiro
O Fluminense começou sua caminhada no Campeonato Brasileiro feminino com o pé direito. Afinal, derrotou por 1 a 0 o Vitória na tarde deste sábado (14), no Rio de Janeiro. Sochor, a camisa 10 da equipe das Laranjeiras, anotou o gol solitário no Estádio Luso Brasileiro, pela primeira rodada da competição.
O lance que definiu a partida a favor das cariocas ocorreu somente nos acréscimos. Aos 49 minutos da etapa final, Sochor acertou uma cobrança de falta precisa e garantiu os três pontos para as Guerreiras Tricolores. As rubro-negras baianas, por outro lado, seguem sem pontuar.