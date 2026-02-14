Com extrema facilidade, Bayern bate Werder Bremen e mantém folga na ponta

Com extrema facilidade, Bayern bate Werder Bremen e mantém folga na pontaKane marca duas vezes na tranquila vitória fora de casa por 3 a 0. Bávaros seguem seis pontos à frente do Borussia Dortmund
O Bayern de Munique consolidou a liderança na Bundesliga com uma vitória importante por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, neste sábado (14), fora de casa, no Weserstadion, pela 22ª rodada. O resultado, assim, mantém os bávaros na ponta, com 57 pontos, seis à frente do Borussia Dortmund, que na sexta (13) goleou por 4 a 0 o Mainz. Porém, o Werder Bremen permanece na luta contra o rebaixamento, na 16ª e antepenúltima colocação, com apenas 19 pontos.
Aos 21 minutos, o Bayern abriu o placar com um pênalti convertido por Harry Kane. Aos 26, Kane voltou a aparecer e ampliou, desta vez com um chute de longa distância que não deu chances ao goleiro Backhaus. O Werder Bremen, aliás, pouco conseguiu infiltrar na área contrária e, portanto, viu o Bayern controlar a posse de bola.
No segundo tempo, inclusive, o ritmo do jogo seguiu com domínio bávaro. Aos 25, no entanto, minutos veio o terceiro gol. Em uma troca de passes envolvente, Luis Díaz serviu Goretzka, que finalizou com precisão no canto.
22ª rodada
Sexta (13)
Borussia Dortmund 4 x 0 Mainz
Sábado (14)
Hamburgo 3 x 2 Union Berlin
Eintracht Frankfurt 3 x 0 Borussia Mönchengladbach
Werder Bremen 0 x 3 Bayern Munique
Hoffenheim 3 x 0 Freiburg
Bayer Leverkusen 4 x 0 St. Pauli
Stuttgart x Colônia (14h30)
Domingo (15)
Augsburg x Heidenheim
RB Leipzig x Wolfsburg
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.