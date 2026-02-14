Com brilho de Brena, Palmeiras goleia América-MG em estreia no Brasileirão Feminino

Palestrinas confirmam favoritismo, dominam do começo ao fim e fazem 4 a 0 na Arena Barueri / Crédito: Jogada 10

Na Arena Barueri, o Palmeiras não deu chances ao América-MG e goleou por 4 a 0 na noite desta sexta-feira (13), na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro Feminino. Apesar das boas defesas da goleira Taluane, que evitou um placar ainda mais elástico, as Palestrinas se impuseram e, assim, terminam a rodada na liderança. Com o triunfo sem dificuldades na primeira rodada do Brasileirão, as alviverdes começam, portanto, com o pé direito a busca pelo título inédito para o clube.

O jogo O time da casa manteve posse e volume ofensivo, rondando a área adversária. Bia Zaneratto e Brena chegaram perto de marcar, mas pararam em Taluane. Até que, em jogada de oportunismo, Brena acertou um belo voleio dentro da área e abriu o placar. O América-MG tentou se defender e apostar em contra-ataques, mas não conseguiu levar perigo.