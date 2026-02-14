Com brilho de Brena, Palmeiras goleia América-MG em estreia no Brasileirão Feminino

Com brilho de Brena, Palmeiras goleia América-MG em estreia no Brasileirão FemininoPalestrinas confirmam favoritismo, dominam do começo ao fim e fazem 4 a 0 na Arena Barueri
Na Arena Barueri, o Palmeiras não deu chances ao América-MG e goleou por 4 a 0 na noite desta sexta-feira (13), na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro Feminino. Apesar das boas defesas da goleira Taluane, que evitou um placar ainda mais elástico, as Palestrinas se impuseram e, assim, terminam a rodada na liderança.
Com o triunfo sem dificuldades na primeira rodada do Brasileirão, as alviverdes começam, portanto, com o pé direito a busca pelo título inédito para o clube.
O jogo
O time da casa manteve posse e volume ofensivo, rondando a área adversária. Bia Zaneratto e Brena chegaram perto de marcar, mas pararam em Taluane. Até que, em jogada de oportunismo, Brena acertou um belo voleio dentro da área e abriu o placar. O América-MG tentou se defender e apostar em contra-ataques, mas não conseguiu levar perigo.
O ritmo seguiu intenso. Logo aos quatro minutos da etapa final, Fê Palermo foi derrubada por Pâmella dentro da área e Bia Zaneratto converteu o pênalti. Com o jogo sob controle, o Palmeiras acelerava quando queria. Aos 25′, Ana Guzmán cruzou na medida para Brena, que marcou de cabeça seu segundo gol. Já aos 39, Duda Santos cobrou falta com força e precisão, fechando a conta.
Próximos compromissos
O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira (20) Pas 19h (de Brasília), quando visita o Grêmio no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. No dia seguinte, sábado, às 15h, o América-MG recebe o Internacional na Arena Frimisa, em Santa Luzia (MG).
